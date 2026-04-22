Apertura de mercado en EE. UU.: Wall Street ignora preocupaciones sobre Irán y pone el foco en resultados de Tesla

Situación de mercado

El sentimiento durante la sesión europea tardía y la apertura de Wall Street está, como era de esperarse, dominado por la geopolítica. La decisión de Trump de extender la tregua con Irán se produjo justo cuando el acuerdo previo de dos semanas estaba por expirar. A pesar de la extensión, Estados Unidos mantiene su bloqueo naval sobre puertos iraníes, mientras que Irán insiste en que solo volverá a las conversaciones de paz si dicho bloqueo es levantado.

Este estancamiento geopolítico está generando temores de escasez global de petróleo, gas natural licuado (GNL) y fertilizantes. Mientras los índices bursátiles suben, otros mercados reflejan una incertidumbre significativa, especialmente el petróleo. La reciente incautación de dos embarcaciones por parte de Irán indica que la situación está lejos de estabilizarse, incluso si los ataques directos están actualmente en pausa.

Existe especulación de que Estados Unidos ha reducido significativamente sus reservas de misiles y necesita tiempo para reponerlas. Además, el bloqueo busca limitar los ingresos de Irán, pero mantener esta presión por otro mes podría llevar el precio del crudo a la zona de 100–110 dólares, y el gas TTF nuevamente hacia 50–60 €/MWh o más, lo que sería crítico en plena temporada de recarga de inventarios.

Análisis técnico del S&P 500

El mercado en general sigue tenso tras las caídas del martes, cuando el S&P 500 perdió alrededor de 0,6%. En los gráficos apareció una vela diaria roja, señalando una desaceleración de la tendencia alcista de las últimas dos semanas, impulsada por el optimismo sobre el fin del conflicto.

Aunque el retorno a las subidas hoy es positivo, la volatilidad ha disminuido, lo que sugiere que se necesitan nuevos catalizadores para romper con claridad el nivel de 7.150 puntos. Cabe destacar que dos o tres sesiones adicionales de consolidación podrían provocar la ruptura de la línea de tendencia alcista que ha llevado al índice desde los 6.300 puntos hasta los niveles actuales.



Fuente: xStation

Noticias corporativas

Adobe (ADBE): Las acciones suben más de 3,5% en las primeras operaciones. La compañía anunció un programa de recompra de acciones de hasta 25.000 millones de dólares (hasta 2030) y amplió su colaboración con Omnicom para desarrollar modelos avanzados de IA.

Las acciones suben más de en las primeras operaciones. La compañía anunció un programa de recompra de acciones de hasta y amplió su colaboración con Omnicom para desarrollar modelos avanzados de IA. Airbnb (ABNB): El valor sube cerca de 2,7% tras una mejora de recomendación por parte de Wells Fargo de “neutral” a “sobreponderar”.

El valor sube cerca de tras una mejora de recomendación por parte de Wells Fargo de “neutral” a “sobreponderar”. Boeing (BA): La acción subió cerca de 4% en la apertura , aunque luego moderó las ganancias a menos de 2%. El mercado reaccionó positivamente a un menor flujo de caja negativo y a entregas de aviones en el T1 en su nivel más alto desde 2019. Sin embargo, el sector sigue presionado por el encarecimiento del combustible.

La acción subió cerca de , aunque luego moderó las ganancias a menos de 2%. El mercado reaccionó positivamente a un menor flujo de caja negativo y a entregas de aviones en el en su nivel más alto desde 2019. Sin embargo, el sector sigue presionado por el encarecimiento del combustible. Tesla (TSLA): La compañía está en el foco antes de sus resultados trimestrales. El martes, la acción cayó ligeramente y cerró por debajo de la media móvil de 50 días . Tesla sigue siendo la mayor posición en los ETF de ARK Invest. Aunque las entregas del T1 no cumplieron expectativas , mostraron crecimiento interanual. Los inversionistas ven a Tesla más como una empresa tecnológica de IA que como un fabricante de autos, por lo que los comentarios del management serán clave. Se espera un movimiento implícito de 6–7% tras los resultados.

La compañía está en el foco antes de sus resultados trimestrales. El martes, la acción cayó ligeramente y cerró por debajo de la . Tesla sigue siendo la mayor posición en los ETF de ARK Invest. Aunque las entregas del , mostraron crecimiento interanual. Los inversionistas ven a Tesla más como una empresa tecnológica de que como un fabricante de autos, por lo que los comentarios del management serán clave. Se espera un movimiento implícito de tras los resultados. UnitedHealth (UNH): Las acciones suben 0,7% tras una mejora de recomendación a “compra” por parte de Argus Research, destacando la solidez de sus resultados del T1.

Tesla: contexto de valoración y niveles técnicos

Las acciones de Tesla habían perdido cerca de un tercio de su valor desde máximos históricos hasta el 9 de abril, aunque ahora esa caída se ha reducido a poco más de 20%. El valor sigue cotizando en niveles elevados con valoraciones exigentes en términos de P/E y P/S.

Sin embargo, la compañía continúa vendiendo una narrativa de futuro, y si el mercado alcista en Wall Street se mantiene, no se puede descartar una recuperación adicional del momentum reciente.

La resistencia técnica más cercana se ubica en torno a los 430 dólares por acción, mientras que el soporte clave se encuentra en 355 dólares, alineado con el retroceso de 50% de Fibonacci del último tramo alcista.



Fuente: xStation5