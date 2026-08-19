Apertura en EE. UU.: El mercado intenta recuperar terreno, Moderna sube un 140% (19.08.2026)

La sesión de ayer trajo consigo una ola de ventas en el mercado estadounidense (y también fuera de él). Esta fue especialmente pronunciada en el sector tecnológico. El índice Nasdaq 100 cayó aproximadamente un 1,7%, arrastrado hacia abajo por las compañías de los sectores de semiconductores y memorias. CoreWeave registró una caída del 12%, mientras que Lumentum cayó un 10%. Seagate, Teradyne y Sandisk cayeron un 9% cada una.

La apertura de hoy, pese a las nuevas alzas en los precios del petróleo y el gas, estuvo marcada por una corrección (relativamente breve, ya que el Nasdaq 100 ha regresado actualmente a los niveles del cierre del martes). El mercado reaccionó con fuerza al anuncio de la ampliación del programa de recompra del Departamento del Tesoro de EE. UU. (el denominado programa de recompra para apoyo a la liquidez).

El programa tiene como objetivo:

al menos duplicar el límite máximo de las operaciones individuales de recompra (de US$2.000 millones a US$4.000 millones);

centrarse en el tramo largo de la curva, es decir, principalmente en la compra de bonos del Tesoro con vencimientos largos (lo que se traduce en una mayor liquidez);

entrar en vigor el 9 de septiembre y mantenerse vigente al menos hasta el 4 de noviembre, cuando el Departamento del Tesoro publicará sus nuevos planes trimestrales.

La decisión de Bessent, por supuesto, no es casualidad. Se trata de una intervención destinada a calmar la tensa situación en el mercado de bonos. En las últimas semanas, los rendimientos han subido a un ritmo muy acelerado, especialmente en el tramo largo de la curva. El martes se alcanzó un nuevo máximo de 19 años en este ámbito, con el rendimiento de los bonos a 30 años superando el umbral del 5,33%.

Técnicamente, esto no constituye una flexibilización de la política monetaria (que corresponde a la Reserva Federal), pero para el mercado el efecto es similar. Estamos observando una caída significativa de los rendimientos a lo largo de toda la curva, especialmente intensa en su tramo largo.

¿Por qué es importante para los mercados?

Durante muchos años, especialmente en la segunda década del siglo XXI, los rendimientos de los bonos se mantuvieron en niveles bajos (con rendimientos de los bonos a 30 años en torno al 3%), por lo que no constituían una alternativa real al mercado bursátil. Este fenómeno incluso tenía un nombre específico: TINA, sigla en inglés de "there is no alternative" ("no hay alternativa").

Actualmente, muchos inversores comienzan a preguntarse si vale la pena asumir el riesgo asociado a las inversiones bursátiles cuando el Gobierno de EE. UU., el deudor más seguro del mundo, ofrece una tasa de retorno determinada de alrededor del 5,3% durante 30 años

¿Por qué las empresas tecnológicas son tan sensibles a los cambios en el mercado de bonos?

Las empresas tecnológicas, especialmente aquellas consideradas acciones de crecimiento, suelen valorarse en función de los beneficios esperados en un futuro lejano. Cuando suben los rendimientos de los bonos, también aumenta la tasa de descuento. Como consecuencia, el valor presente de los flujos de caja futuros cae significativamente.

Además, los rendimientos de los bonos del Tesoro sirven como una especie de referencia para el resto del crédito en la economía. Su aumento suele implicar un mayor costo del crédito para las empresas y tasas de interés más elevadas para los bonos corporativos. Esto resulta especialmente perjudicial para las compañías que requieren grandes desembolsos de inversión.

Noticias corporativas

Figura 1: Empresas con mayores alzas y caídas en el S&P 500 (19.08.2026)

Fuente: XTB Research, 19.08.2026

Moderna ($MRNA.US)

Los titulares del sector están dominados hoy por un alza superior al 140% en el precio de las acciones de Moderna. Esto se produce tras el anuncio de resultados positivos de un ensayo en fase avanzada de una vacuna personalizada contra el cáncer. En combinación con Keytruda, el medicamento de inmunoterapia de Merck, redujo la recurrencia del melanoma de forma más eficaz que la inmunoterapia por sí sola. La vacuna se adapta a las mutaciones específicas del tumor de cada paciente y su proceso de producción tarda aproximadamente seis semanas. El CEO de Moderna, Stephane Bancel, estimó que podría ser aprobada ya en 2027.

Estee Lauder ($EL.US)

El precio de las acciones del gigante de los cosméticos Estee Lauder también está subiendo (+16,7%), tras unos sólidos resultados trimestrales. Los ingresos superaron las expectativas y vuelven a mostrar un crecimiento interanual positivo después de tres trimestres decepcionantes. La compañía también elevó sus expectativas para el margen operativo ajustado. El CEO, Stephane de La Faverie, como parte de los esfuerzos para mejorar la rentabilidad, también confirmó una reducción prevista de la plantilla de casi 10.000 puestos de trabajo.

Target ($TGT.US)

Tras las caídas iniciales, Target también está avanzando (+5,9%). La compañía superó las expectativas de los analistas en ventas comparables (+3,8% frente al consenso del 2,4%) y utilidad por acción ajustado (US$4,11) durante el segundo trimestre. La dirección elevó sus previsiones para 2027, apuntando a una utilidad por acción ajustado de entre US$9,90 y US$10,90 (frente a US$7,50-US$8,50 anteriormente) y a un crecimiento de las ventas netas de aproximadamente un 5%.

SK Hynix ($SKHY.US)

También en terreno positivo, aunque de forma menos pronunciada, con un alza del 3,3%, se encuentra SK Hynix, que anunció un plan de recompra de acciones por valor de 40 billones de wones (aproximadamente US$29.000 millones). La compañía planea adquirir y cancelar hasta 24 millones de acciones antes del 19 de noviembre.