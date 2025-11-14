Apertura en EE. UU: el Nasdaq 100 intenta un rebote 🗽 Las acciones de Micron se acercan a máximos históricos 📈

Las acciones estadounidenses están recuperándose aproximadamente una hora después de la campana de apertura, intentando frenar la ola de ventas observada en los últimos días. En el gráfico del Nasdaq 100, destacan dos velas alcistas consecutivas, con los compradores volviendo a entrar en la zona de soporte técnico clave cerca de 24.600 puntos.

El sector de software y semiconductores también está rebotando, mientras que Nvidia elimina sus caídas iniciales y opera con un alza superior al 1%, y Micron se acerca a su zona de máximos históricos.

Suiza se ha comprometido a invertir 200.000 millones de dólares en Estados Unidos como parte de un nuevo acuerdo comercial, a cambio de reducir la tasa arancelaria al 15% .

El miembro de la Fed, Schmid , reiteró hoy que la postura actual de política monetaria sigue siendo adecuada.

Los inversores también recibieron una actualización del Departamento de Comercio, que publicó el calendario de próximos datos macroeconómicos —incluyendo la inflación PCE de octubre, prevista para su publicación el 26 de noviembre a las 13:30 BST.

Noticias Corporativas

Avadel Pharma registra un alza cercana al 21% en el premarket después de revelar que recibió una propuesta no vinculante de adquisición por parte de H. Lundbeck A/S , valorando la acción hasta 23 USD por título .

Cidara Therapeutics cotiza hoy casi el doble, con un alza del 104% , después de que Merck acordara adquirir la compañía por 221,50 USD por acción en efectivo , valorando el acuerdo en aproximadamente 9.200 millones de USD .

Empresas vinculadas a criptomonedas — MicroStrategy (-5,8%) y Coinbase (-5%) — se encuentran bajo presión, ya que Bitcoin cae por debajo de los 100.000 USD . Los inversores están retirando capital de los ETF vinculados a tokens, reflejando un giro más amplio hacia un sentimiento de aversión al riesgo (risk-off).

Gap Inc. sube aproximadamente 1,4% después de que Jefferies mejorara la recomendación de mantener a comprar .

Las acciones de Globant caen alrededor del 3% , ya que los resultados de la compañía y su perspectiva prudente evidencian un entorno desafiante. Sin embargo, los analistas destacan señales iniciales alentadoras de estabilización.

Home Depot registra una caída del 1% después de que Stifel rebajara la recomendación de comprar a mantener y redujera su precio objetivo de 440 a 370 USD .

Scholar Rock sube un 14% luego de que la biotecnológica informara que la instalación manufacturera de un tercero con el que trabaja sigue programada para ser reinspeccionada antes de finales de 2025.

Las acciones ligadas a inteligencia artificial —incluyendo Palantir (-5%) , Crucial Wave (-5%) y Bloom Energy (-8%) — caen en el premarket. El movimiento sugiere que resurgen las preocupaciones sobre la durabilidad del fuerte repunte anterior en el sector de IA.

StubHub se hunde un 20% después de que los analistas señalaran la ausencia sorprendente de guidance trimestral en la comunicación de la compañía, un detalle interpretado negativamente por el mercado.

TripAdvisor avanza ligeramente, después de una mejora por parte de Mizuho Securities , que elevó su recomendación desde infraponderar a neutral .

El sentimiento hacia las aerolíneas estadounidenses continúa deteriorándose: Delta (-2,4%), United (-2,2%) y American Airlines (-1,8%) cotizan todas a la baja. Los inversores temen que el cierre gubernamental más largo en la historia de EE. UU. pueda impedir que las aerolíneas recuperen lo que ya ha sido un año difícil.

Nvidia (Gráfico diario)

Las acciones de Nvidia vuelven a rebotar desde la zona de 185 USD —cerca de la EMA50 (línea naranja)— e intentan retomar su movimiento alcista antes de la publicación de los beneficios de la compañía, programada para el 19 de noviembre (miércoles, tras la sesión estadounidense).

Micron alcanza máximos históricos gracias al fuerte alza en los precios de la DRAM

Morgan Stanley ha elevado de forma significativa su precio objetivo para Micron Technology, fijando un nuevo máximo de 325 USD, frente a los 220 USD previos. La mejora llega mientras los analistas señalan un salto extraordinario en los precios de la memoria DDR5, que se han triplicado en solo un mes —un movimiento no visto desde la década de 1990. Según el banco, este entorno de precios genera un escenario excepcional para que Micron entregue beneficios récord.

La entidad espera que los precios de la DRAM sigan aumentando durante la primera mitad de 2026, con un potencial alza adicional del 15–20% , y con algunas operaciones al contado cotizando con primas de hasta el 50% por encima de los precios estándar. El motor detrás de este repunte es la explosiva demanda de los centros de datos de IA , que consumen una proporción cada vez mayor de la producción global de DRAM. A medida que los fabricantes priorizan la memoria de gran ancho de banda (HBM) utilizada en aceleradores de IA, la oferta de DDR5 disponible para PCs y hardware de consumo continúa limitada.

Los analistas también subrayan que el ciclo actual es muy distinto al de anteriores episodios de escasez. A diferencia de 2018 —cuando los fabricantes de memoria luchaban por ser rentables— Micron entra en esta fase con márgenes y beneficios récord, situándose en un “territorio inexplorado” en términos de potencial alcista. Aunque empresas como Samsung y SK Hynix están ampliando capacidad, la demanda sigue superando con claridad a la oferta.

Incluso tras un alza del 180% en lo que va del año, Morgan Stanley sostiene que el rally de Micron podría no haber terminado. La demanda persistente tanto de DRAM como de HBM, impulsada por la infraestructura de IA, podría mantener el impulso bien entrada la siguiente fase del ciclo.

