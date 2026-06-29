Arranca la semana con preocupación renovada por la geopolítica

A pesar del optimismo puntual, impulsado por los sólidos resultados trimestrales de Micron, la mayoría de las compañías de semiconductores y casi todos los hiperescaladores cerraron la semana con caídas.
Mercados asiáticos
Comenzamos la nueva semana con fuertes descensos en las acciones de SK Hynix (-4,4 %) y Samsung (-5,7 %). Estas dos compañías representan aproximadamente la mitad de la capitalización del índice KOSPI, que también retrocede un 0,9 %.
El índice japonés NIKKEI 225 (-1 %) también cotiza en negativo, lastrado por el mal comportamiento de Kioxia (-9,4 %), la mayor empresa de la bolsa japonesa y fabricante de memorias flash y unidades de estado sólido (SSD).
Por el contrario, el índice Hang Seng de China (+2,6 %) avanza, respaldado por el sector sanitario, que se beneficia de una rotación de capitales. Entre las principales subidas destacan:
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CSPC Pharmaceutical Group (+10 %): fabricante de medicamentos innovadores (por ejemplo, para enfermedades cardiovasculares y oncológicas) y de medicamentos genéricos.
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Innovent Biologics (+7,9 %): productor de fármacos biológicos avanzados, especialmente terapias modernas contra el cáncer y enfermedades inmunológicas.
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JD Health International (+6,9 %): la mayor plataforma farmacéutica online de China, que integra una farmacia digital con servicios de telemedicina y consultas médicas.
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Sino Biopharmaceutical (+6,8 %): un gran conglomerado farmacéutico diversificado que abarca toda la cadena de valor, desde la I+D avanzada hasta la distribución de medicamentos.
Geopolítica
Los titulares del fin de semana siguieron dominados por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. El domingo, el presidente Trump acusó a Irán de incumplir el acuerdo marco y ordenó ataques contra depósitos de misiles iraníes, drones y posiciones de radar en los alrededores del estrecho de Ormuz.
Teherán respondió lanzando misiles y drones contra la base Ali Al Salem, en Kuwait, y la base de la Quinta Flota en Baréin, al tiempo que amenazó con suspender por completo las negociaciones.
No obstante, ambas partes tienen previsto retomar las conversaciones el martes, lo que ha contribuido a una ligera mejora del sentimiento del mercado y a un avance del 0,7 % en los futuros del S&P 500.
Materias primas
Los precios del petróleo continúan en sus niveles más bajos desde el estallido del conflicto.
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El crudo Brent cotiza actualmente en torno a los 72 dólares por barril.
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El WTI se sitúa ligeramente por debajo de los 70 dólares.
Los precios del gas también mantienen una tendencia bajista:
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El gas natural cotiza alrededor de 3,29 dólares por MMBtu.
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El TTF europeo se sitúa ligeramente por encima de los 41 euros por MWh.
Los metales preciosos permanecen cerca de sus mínimos recientes.
La onza troy de oro cotiza actualmente justo por debajo de los 4.060 dólares, mientras que la plata se sitúa en 59 dólares. Esto supone un descenso del 25 % y del 50 %, respectivamente, respecto a los máximos locales alcanzados hace apenas unos meses.
Datos macroeconómicos
Japón
Las ventas minoristas de mayo superaron las expectativas y aceleraron hasta alcanzar su mayor ritmo desde noviembre de 2023. El fortalecimiento del consumo interno, en un contexto de persistentes presiones inflacionistas y de debilidad del yen, podría reforzar los argumentos a favor de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de Japón.
Sin embargo, el mercado todavía no descuenta plenamente una subida de tipos antes de que finalice el año (la probabilidad implícita es de aproximadamente el 87 %), mientras que el par USD/JPY parece dirigirse gradualmente hacia el nivel de 162.
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