Claves del día: las acciones extienden su racha alcista

- Los futuros estadounidenses cotizan al alza después de que las débiles nóminas redujeran las expectativas de subidas de tipos de la Fed.
- El US100 enfrenta una resistencia relevante en los 30.078 puntos, con referencias en 29.254 y 30.955 puntos.
- El oro alcanza la resistencia de los 4.387 puntos, mientras el MACD comienza a mostrar una divergencia bajista.
- Los futuros estadounidenses cotizan al alza después de que las débiles nóminas redujeran las expectativas de subidas de tipos de la Fed.
- El US100 enfrenta una resistencia relevante en los 30.078 puntos, con referencias en 29.254 y 30.955 puntos.
- El oro alcanza la resistencia de los 4.387 puntos, mientras el MACD comienza a mostrar una divergencia bajista.
Los futuros estadounidenses cotizan al alza tras el cierre positivo del viernes, cuando el Nasdaq lideró las ganancias en un avance generalizado. El informe de nóminas no agrícolas, sorprendentemente débil, llevó a reducir las expectativas de subidas de tipos de la Fed, impulsando acciones, bonos del Tesoro y metales preciosos, mientras presionaba al dólar.
En lo geopolítico, Trump dijo a Axios que las negociaciones con Irán son solo parciales, pero confía en que funcionarán. Irán planteó seis demandas a EEUU, incluida la retirada total de fuerzas, mientras Arabia Saudí sofocó un incendio en su planta de Jazan, atacada por los hutíes yemeníes.
En los mercados, el dólar logró ligeras ganancias y los futuros del Tesoro a 10 años se mantuvieron sin dirección clara. El crudo subió al inicio de la sesión, con un acuerdo Irán-Omán sobre el Estrecho de Ormuz aún sin concretarse.
US100: Tras acercarse a su media móvil de largo plazo, el precio desarrolló una estructura de giro en torno a los 29.254 puntos. Desde esa zona, la cotización realizó una recuperación en V hacia la resistencia de los 30.078 puntos, nivel que actualmente se mantiene como la referencia de mayor relevancia en el corto plazo.
Si el precio se mantiene por debajo de los 30.078 puntos, no se descarta una nueva presión bajista que lo lleve nuevamente hacia el punto pivote de los 29.254 puntos. En cambio, una superación de esta resistencia podría extender el movimiento alcista, con una siguiente zona relevante en torno a los 30.955 puntos.
Fuente: xStation5.
GOLD: El oro extendió su movimiento al alza hacia la resistencia de los 4.387 puntos, zona asociada a los máximos alcanzados a mediados de junio. En este nivel, el MACD comienza a mostrar una divergencia bajista, lo que podría anticipar una moderación del impulso alcista y aumentar la presión sobre el precio en el corto plazo.
Si el precio logra superar los 4.387 puntos, podría extender el movimiento hacia la siguiente zona de resistencia, ubicada entre los 4.477 y 4.513 puntos. En cambio, una consolidación por debajo de esta resistencia podría dar paso a un movimiento correctivo, con soportes relevantes en torno a los 4.225 y 4.203 puntos.
Fuente: xStation5.
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