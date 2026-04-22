- ASM International supera las expectativas
- La IA vuelve a ser el motor: líneas piloto de 1,4 nm, rebote en China y demanda brutal en Logic/Foundry
- ASM International ya es la estrella del STOXX 600: +63,8% YTD y PER 38x
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Anoche, el gigante neerlandés de equipos para semiconductores ASM International publicó sus resultados del 1T 2026, que superaron las expectativas y marcaron nuevos récords de márgenes. Esta mañana, las acciones de la compañía saltan un +8,4% hasta máximos históricos, arrastrando al alza a todo el sector tecnológico europeo y situando a ASMI en la cima del índice paneuropeo. El sector tecnológico impulsa las subidas de hoy en Europa. Citi comentó: “ASM superó significativamente las expectativas y elevó sus previsiones, incluso para los estándares de la industria de semiconductores.”
Cifras clave de los resultados de ASM International
- Ingresos: 862,5 M€ vs. 828,5 M€ esperados (LSEG) — en el extremo superior de la guía de la compañía (830 M€ ±4%)
- Crecimiento interanual de ingresos: +3% reportado / +16% a tipo de cambio constante
- Margen bruto: 53,3% — apoyado por un mix de productos favorable (hace un año: 53,4%)
- Margen operativo ajustado: 33,1% — récord trimestral (hace un año: 32,3%)
- Beneficio neto ajustado: 246 M€ — +54 M€ interanual
Perspectivas para 2026
- Ingresos previstos 2T 2026: ~980 M€ ±5% a tipo de cambio constante
- El consenso (LSEG) era de 883,9 M€ — la compañía está muy por encima
- Se espera que el H2 2026 sea más fuerte que el H1 — la dirección mantiene una visión optimista para todo el año
¿Qué está impulsando el crecimiento de ASM?
Tres motores principales destacan en los resultados de ASM International:
1. Demanda en Logic/Foundry
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Fuerte desempeño en nodos de vanguardia
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Rebound claro en China (la compañía indica crecimiento interanual de ingresos en el país)
2. Inversión impulsada por la IA
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Los clientes aceleran inversiones en capacidad para infraestructura de IA
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La producción de líneas piloto para el nodo de 1,4 nm comenzará en el H2 2026
3. Mix de productos favorable y control de costes
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Margen operativo récord
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Aumento del gasto en I+D sin deterioro de rentabilidad
CEO Hichem M'Saad: “Los clientes están aumentando su gasto en procesos tecnológicos de última generación e invirtiendo en líneas piloto para el proceso de 1,4 nm — que podrían utilizarse en productos de Nvidia y Apple.”
Las acciones de ASM se disparan más de un 60% en 2026
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Acciones +63,8% YTD (incluida la sesión de hoy) — mejor rendimiento del STOXX 600
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La compañía ha dejado de publicar datos de nuevos pedidos (bookings)
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Analistas como Degroof Petercam lo minimizan: “Con una guía así, nos da absolutamente igual.”
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PER adelantado ~38x — prima frente al sector, justificada por márgenes récord y exposición a la IA
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