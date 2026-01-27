ASML: ¿El gigante tecnológico europeo volverá a superar las expectativas?

La empresa más grande de Europa, la neerlandesa ASML, presentará sus resultados antes de la sesión del 28 de enero. Hace algún tiempo, el mercado comprendió cuán indispensable es ASML para la economía global y el sector tecnológico. La compañía viene de un período de crecimiento impresionante tanto en desempeño financiero como en valuación. La pregunta sigue siendo: ¿aún hay margen para mayores subidas?

ASML ha logrado superar las expectativas de beneficios durante seis trimestres consecutivos. ¿Podrá mantener su racha ganadora? Las expectativas del mercado son elevadas.

Los pronósticos de consenso asumen un EPS cercano a USD 8,2 y ingresos superiores a USD 11.000 millones. Esto representa un crecimiento de más del 50% trimestre contra trimestre.

Con una vara tan alta, los riesgos tanto para los resultados como para la reacción del mercado están aumentando. Incluso ASML podría tener dificultades para entregar un crecimiento tan fuerte en un período tan corto, especialmente considerando que las restricciones de ventas se producen principalmente del lado de los clientes y no dentro de la propia empresa. Esto se debe, entre otros factores, a retrasos en la ejecución de proyectos o a una cantidad insuficiente de las denominadas “clean rooms”, necesarias para la instalación y operación de las máquinas.

Un área que el mercado seguirá con especial atención es el segmento “High NA”, que representa la última generación de máquinas de litografía. Este es un segmento en el que ASML mantiene un monopolio total, y al mismo tiempo es aquel al que el mercado le asigna las mayores expectativas.

Incluso si la compañía entrega los excelentes resultados que anticipan los inversionistas, su guía podría resultar conservadora. Resultados sólidos combinados con una guía “débil” podrían desencadenar una corrección de corto plazo en el precio de la acción.

Un riesgo significativo para la perspectiva de largo plazo de la compañía podría ser el comportamiento de la demanda vinculada a la “revolución de la IA”. Sin embargo, incluso en ese escenario, la inercia del desempeño financiero de ASML sería considerable, lo que hace más probable que el mercado aún no haya incorporado completamente los beneficios para la empresa, en lugar de comenzar a descontar riesgos potenciales.

Un posible “tapado” de la llamada de resultados podría ser un desempeño o una guía mejores de lo esperado, impulsados por un aumento masivo de la demanda de memoria RAM.

En última instancia, la reacción del mercado estará determinada por la interacción entre los resultados financieros reportados y la guía futura.



ASML.NL (D1)

La tendencia alcista se mantiene fuerte y hay pocas señales de que esté llegando a su fin, aunque el potencial de suba restante parece cada vez más limitado. Fuente: xStation