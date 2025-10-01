AST SpaceMobile sube más de un 12 % tras avances clave

Las acciones de AST SpaceMobile suben más de un 12 % hoy, ya que los inversores reaccionan con entusiasmo a las últimas novedades sobre el progreso de la constelación de satélites BlueBird. El principal impulsor del alza es el anuncio de la finalización del ensamblaje y la exitosa prueba del satélite BlueBird 6, cuyo envío a India está programado para el 12 de octubre —un hito importante en la línea temporal del proyecto. Además, BlueBird 7 se encuentra en las etapas finales de preparación y será transportado este mes al sitio de lanzamiento en Cabo Cañaveral, lo que resalta la rapidez y eficacia de la compañía.

La empresa continúa ejecutando de forma constante sus ambiciosos planes, con el objetivo de tener entre 45 y 60 satélites BlueBird en órbita baja terrestre para fines de 2026. Esto ampliará de manera significativa la capacidad operativa y de cobertura de la red de AST SpaceMobile, abriendo nuevas oportunidades para ofrecer conectividad celular global. Los lanzamientos regulares de satélites, previstos cada uno o dos meses durante los próximos dos años, demuestran la escala y el dinamismo del proyecto en su conjunto.

Los inversores también reaccionaron positivamente al anuncio de Barclays, que elevó el precio objetivo de las acciones a 60 dólares, reflejando la creciente confianza en la ventaja competitiva de AST SpaceMobile. La empresa destaca por su tecnología única que permite la conectividad directa satélite–teléfono móvil, ofreciendo una amplia gama de servicios de comunicación —desde llamadas de voz y mensajes de texto hasta acceso a internet—, posicionándose de manera favorable frente a competidores como Starlink.

Aunque el mercado satelital es exigente y lleno de incertidumbres, el fuerte repunte de las acciones de hoy refleja la creciente confianza de los inversores en la capacidad de la compañía para alcanzar sus ambiciosas metas y en su potencial de romper barreras y revolucionar la conectividad inalámbrica global.

