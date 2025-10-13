Aumenta el ritmo de las exportaciones chinas 🔎

Los datos comerciales de China correspondientes al mes de septiembre han superado las expectativas. Las exportaciones aumentaron un 8,3% interanual, alcanzando los 328.600 millones de dólares (el nivel más alto en seis meses), mientras que las importaciones aumentaron un 7,4% interanual (el mayor en 17 meses). El superávit comercial se amplió hasta los 90.450 millones de dólares.

La composición de las exportaciones es clave para los inversores. Los envíos a EE. UU. cayeron un 27% interanual, pero esto se vio más que compensado por un crecimiento de dos dígitos hacia la UE (~14 %), la ASEAN (~15-16 %), África (~56 %) y otros mercados fuera de EE. UU. (+14,8 % en general). Esta diversificación ha ayudado a China a mantener una tasa de crecimiento del PIB cercana al 5%, a pesar de las subidas arancelarias previas.

Las exportaciones a EE. UU. han disminuido drásticamente desde que comenzó la guerra comercial en abril, mientras que otras regiones han compensado la disminución. Al contrario, las importaciones de EE. UU. a China se han mantenido relativamente estables.

En la última semana, el riesgo político ha aumentado drásticamente. Pekín amplió los controles de exportación sobre tierras raras, donde ostenta un cuasi monopolio. La medida generó un fuerte descontento por parte de la administración estadounidense. Trump amenazó con restablecer aranceles del 100% e introducir restricciones adicionales a la exportación de software. Como resultado, los futuros chinos cayeron casi un 6% al final de la sesión del viernes. Los inversores comenzaron a temer una mayor escalada y nuevas interrupciones en la cadena de suministro en sectores como la automoción, los vehículos eléctricos, las baterías, la industria aeroespacial y las energías renovables.

La desescalada se produjo durante el fin de semana tras una publicación de Donald Trump en la que aseguraba que Estados Unidos y China llegarían a un acuerdo, señalando que la guerra comercial no beneficia a ninguna de las partes. Los mercados aún esperan una posible reunión entre Xi y Trump durante la APEC a finales de este mes, aunque el abanico de posibles resultados se ha ampliado. A corto plazo, el aumento de las exportaciones a mercados no estadounidenses, el acaparamiento de materias primas (acero, carbón, soja de Sudamérica) y la desviación del comercio a través de centros como Vietnam están amortiguando el impacto de las tensiones. Sin embargo, la aplicación de aranceles triples por parte de EE. UU. supondría un importante impacto deflacionario para el sector exportador chino y un duro golpe para los mercados globales.