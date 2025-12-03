Trump y Lula relanzan la relación Estados Unidos–Brasil y dan aire al real brasileño

-
Una llamada de unos 40 minutos entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva marca un giro en la relación Estados Unidos Brasil, con alivio de aranceles punitivos sobre exportaciones alimentarias.
-
Brasil busca ampliar el alivio arancelario en un contexto de crecimiento interno moderado y política fiscal tensionada, mientras se ofrece como socio clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
-
El nuevo clima bilateral mejora los términos de intercambio y apoya al real brasileño, con un USDBRL que muestra sesgo bajista de corto plazo, aunque con señales de sobreventa intradía.
-
Una llamada de unos 40 minutos entre Donald Trump y Luiz Inácio Lula da Silva marca un giro en la relación Estados Unidos Brasil, con alivio de aranceles punitivos sobre exportaciones alimentarias.
-
Brasil busca ampliar el alivio arancelario en un contexto de crecimiento interno moderado y política fiscal tensionada, mientras se ofrece como socio clave en la lucha contra el crimen organizado transnacional.
-
El nuevo clima bilateral mejora los términos de intercambio y apoya al real brasileño, con un USDBRL que muestra sesgo bajista de corto plazo, aunque con señales de sobreventa intradía.
El presidente Donald Trump y su par brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sostuvieron una llamada de unos 40 minutos en la que discutieron sanciones, comercio y crimen organizado, en un nuevo paso para recomponer una relación que se había deteriorado tras las sanciones estadounidenses a miembros del Poder Judicial brasileño por el caso Bolsonaro.
Trump calificó la conversación como “muy productiva” y habló de una “nueva asociación”, mientras Lula agradeció la reciente decisión de Washington de eliminar el arancel punitivo de 40% aplicado sobre varias exportaciones alimentarias brasileñas, que se sumaba a un gravamen base de 10%. Con ingresos externos relevantes atados a esos productos, el giro en la política arancelaria no sólo tiene valor simbólico, sino también impacto directo sobre la competitividad de Brasil en el mercado estadounidense.
Brasil busca ampliar el alivio arancelario en un contexto fiscal tenso
El Palacio del Planalto destacó que Lula aprovechó el contacto para presionar por una ampliación del alivio arancelario hacia otros productos que aún enfrentan sobrecargos, buscando capitalizar el momento político para asegurar un acceso más competitivo al mercado estadounidense.
La agenda comercial llega en un contexto en el que Brasil depende en buena medida de las ventas de carne, café, jugos y cacao para sostener su superávit en cuenta corriente, mientras el crecimiento interno se modera y la política fiscal sigue tensionada por mayores gastos y dudas sobre la consolidación. En ese marco, cada punto menos de arancel importa tanto para el saldo externo como para la narrativa de que Brasil sigue siendo un proveedor confiable de alimentos para Estados Unidos.
Seguridad y crimen organizado: otro eje de la nueva relación
Otro eje central de la llamada fue la cooperación en seguridad. Lula insistió en la urgencia de fortalecer la coordinación con Estados Unidos contra el crimen organizado transnacional, justo cuando Washington ha intensificado su presencia militar en el Caribe y mantiene desde hace meses operaciones contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico frente a las costas de Venezuela.
Para Brasil, presentarse como socio clave en esta agenda no solo tiene un componente de seguridad interna, sino también la posibilidad de reducir el riesgo de nuevas sanciones y ganar espacio de negociación en otros frentes, desde comercio hasta financiamiento internacional. La carta de la cooperación en seguridad se convierte así en un activo diplomático que Brasilia puede usar para defender mejor sus intereses económicos.
Impacto macro: términos de intercambio, riesgo político y el real
En términos económicos, el giro en el tono bilateral llega en un momento oportuno para Brasilia. Menos presión arancelaria sobre sus exportaciones mejora el perfil de los términos de intercambio y ayuda a sostener ingresos en dólares, un factor relevante cuando el Banco Central do Brasil se mueve con cautela entre inflación aún sensible, crecimiento débil y un mercado que vigila de cerca el déficit fiscal.
Una relación más constructiva con Washington tiende a recortar la prima de riesgo político externo, lo que favorece tanto a la deuda en moneda fuerte como al apetito por activos brasileños. El desafío, sin embargo, sigue siendo la credibilidad de la trayectoria fiscal interna, que condiciona cuánto de esta mejora externa se traduce en un fortalecimiento duradero del real. Si la disciplina fiscal no acompaña, parte de la ganancia de confianza externa puede diluirse rápidamente.
USDBRL: sesgo bajista de corto plazo y niveles técnicos clave
Desde el ángulo de mercado, USDBRL en gráfico de 30 minutos refleja este mejor clima con un sesgo bajista de corto plazo: tras un salto que llevó al tipo de cambio a testear la zona de 5,42–5,43, donde se concentró oferta y se formó un techo intradía, el par fue perdiendo impulso hasta romper el soporte de 5,34 y deslizarse hacia los 5,30, quedando por debajo de las medias móviles de 50 y 200 periodos (en torno a 5,34 y 5,33 respectivamente).
El siguiente nivel relevante aparece cerca de 5,26, soporte marcado por mínimos anteriores, mientras que la franja de 5,34–5,36 pasa a ser la primera resistencia que el dólar debería recuperar para aliviar la presión vendedora. Con un RSI cercano a 30, el cruce entra en zona cercana a sobreventa intradía, lo que sugiere espacio acotado para caídas adicionales muy rápidas, pero mantiene un sesgo favorable al real siempre que el relato de distensión comercial y cooperación con Estados Unidos no se vea interrumpido por nuevos sobresaltos políticos o fiscales.
Para los traders, este mapa técnico combina un real apoyado por la narrativa diplomática con el riesgo de rebotes tácticos del dólar si los datos económicos o la política brasileña generan sorpresas negativas.
Fuente: xStation5.
_________________
Si quieres operar el real brasileño, el cruce USDBRL o aprovechar los cambios en la relación Estados Unidos Brasil a través de divisas, bonos o acciones, puedes hacerlo desde una sola plataforma con acceso a los principales mercados globales.
Argentina se alista para volver a los mercados globales tras fuerte mejora financiera
Kast y Jara elevan la tensión electoral en el debate Archi con acusaciones cruzadas y duros emplazamientos
Dólar hoy: el peso mexicano se consolida pese al riesgo político al alza
Peso chileno avanza con fuerza mientras señales de enfriamiento económico moderan el escenario
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.