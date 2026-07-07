Hace exactamente un año, tras la caída del precio del café Arábica por debajo de los 300 centavos por libra, parecía posible hablar del fin de los precios elevados en el mercado del café. Aunque los precios en tiendas y cafeterías siguen siendo altos, las perspectivas de un cambio en los fundamentos del mercado mundial daban a los consumidores la esperanza de que la situación mejorara. El pasado octubre se registró un nuevo máximo cercano a los 440 centavos por libra, pero desde entonces el precio se desplomó hasta los 250 centavos por libra entre finales de mayo y principios de junio, ante las expectativas de cosechas récord en Brasil. Sin embargo, ahora el clima vuelve a marcar la narrativa del mercado, impulsando el precio del café hasta los 350 centavos por libra, cerca de los niveles más altos del año. El 6 de julio, el precio del café registró su mayor subida diaria desde el año 2000, con un incremento superior al 15 %. ¿Estamos ante una nueva ola de precios elevados en el mercado del café y de otras materias primas agrícolas?

Una montaña rusa meteorológica y el fantasma del Super Niño: ¿qué está disparando el precio del café?

El principal responsable de toda esta situación es, como siempre, el clima, capaz de repartir las cartas en los mercados agrícolas de forma implacable. En la región brasileña de Minas Gerais, responsable de una parte muy importante de la producción mundial de café Arábica, primero llegaron intensas lluvias durante el mes de junio. En la semana finalizada el 28 de junio, las precipitaciones fueron casi un 2.000 % superiores a la media histórica, impidiendo por completo la entrada de maquinaria en los campos, deteriorando gravemente la calidad de los granos y retrasando la cosecha, que solo alcanzó el 52 % (frente al 60 % del año anterior y al 55 % de la media de los últimos cinco años). Como si eso no fuera suficiente, inmediatamente después se produjo un giro radical: a comienzos de julio no cayó ni un solo milímetro de lluvia (0 mm). Los cafetos son especialmente sensibles a la variabilidad meteorológica, por lo que un cambio tan brusco puede alterar de forma significativa las perspectivas de la cosecha actual y de la próxima campaña.

El impacto en los mercados de futuros fue inmediato y siguió el patrón esperado:

Durante la sesión del 6 de julio, los contratos de Arábica con vencimiento en septiembre registraron un espectacular salto intradía cercano al 18 %, para cerrar finalmente con una subida del 15 %, superando por primera vez desde enero la barrera de los 350 centavos por libra. Fue el mayor movimiento diario del precio desde el año 2000.

La variedad Robusta, más económica y de sabor más intenso, tampoco se quedó atrás: subió un 8 % y superó los 4.100 dólares por tonelada.

Cabe destacar que el fenómeno climático de El Niño afecta de manera diversa al clima de Brasil, pero tiene consecuencias mucho más claras para la producción de café en el sudeste asiático. Las fuertes sequías provocan una reducción significativa de la producción de Robusta.

Ante el deterioro de las perspectivas meteorológicas, los fondos de inversión comenzaron a cerrar apresuradamente sus posiciones cortas tras confirmarse oficialmente la formación del fenómeno de El Niño en el océano Pacífico. Los meteorólogos estiman actualmente un 67 % de probabilidades de que se desarrolle una versión especialmente intensa, conocida como «Super El Niño», que podría poner en peligro la correcta floración de los cafetos.

Fertilizantes, costes laborales y almacenes vacíos

Si alguien espera que distribuidores y propietarios de cafeterías absorban por sí solos estas subidas de precios, conviene asumir la realidad: los fundamentos del mercado juegan claramente en contra de los consumidores.

Las existencias certificadas de café Arábica supervisadas por la bolsa ICE han caído a su nivel más bajo en más de dos años . Simplemente hay escasez de café físico en el mercado. Aunque los datos del USDA muestran un superávit durante varios años, las existencias mundiales continúan reduciéndose.

En Vietnam, uno de los principales productores de Robusta, los agricultores afrontan una sequía prematura y una fuerte presión sobre los costes. Los precios de los fertilizantes y del combustible han aumentado un 30 % interanual, mientras que los costes laborales se han incrementado otro 33 %.

Los análisis históricos muestran que agosto suele ser uno de los mejores meses del año para el precio del café, y que, según la media de los últimos cinco años, el potencial alcista podría mantenerse hasta finales de año.

Todo el menú se está encareciendo, no solo el café

Para completar este panorama poco alentador, conviene observar también otras materias primas agrícolas, ya que el café no es un caso aislado. Los amantes del chocolate también deberán preparar sus bolsillos. El cacao, que tras una espectacular subida de precios en 2024 sufrió un fuerte desplome a comienzos de abril de 2026 hasta los 3.000 dólares por tonelada (como consecuencia de una fuerte destrucción de la demanda y de la modificación de las recetas por parte de los fabricantes), volvió a dispararse entre finales de junio y principios de julio, alcanzando los niveles más altos desde enero. Precisamente durante la intensa sesión del 6 de julio, el contrato de cacao con vencimiento en septiembre en Nueva York subió entre un 13 % y un 14 %, alcanzando un máximo de seis meses en torno a los 5.700 dólares por tonelada.

¿La causa? Prácticamente la misma: lluvias excesivas en África Occidental, que inundaron las rutas de transporte, provocaron epidemias de enfermedades en los árboles y, además, deterioraron parte del cacao previamente almacenado y aún no vendido, que ahora podría no cumplir los requisitos para su entrega.

Todo indica que, tras una breve tregua durante la primavera, los consumidores deberán prepararse para el regreso de los precios elevados. La combinación de anomalías meteorológicas impredecibles asociadas a El Niño, la persistente presión sobre los costes de producción (fertilizantes, combustibles y mano de obra más caros) y la reducción continua de las existencias mundiales hace pensar que disfrutar de una taza de café en el futuro próximo podría convertirse en un pequeño lujo. Es momento de acostumbrarse a la idea de que, en los próximos meses, tendremos que pagar bastante más por nuestro café de cada mañana.

Precio del café