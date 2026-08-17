El cacao sube un 1% y pone a prueba la zona de US$6.000 🔼 ¿Cómo están posicionados los fondos?

Los futuros del cacao (COCOA) en ICE muestran volatilidad hoy y cotizan entre un 1% y un 2% al alza, cerca de US$5.850, mientras el mercado vuelve a centrarse en los riesgos de oferta en África Occidental. Las principales preocupaciones están relacionadas con las perspectivas para la cosecha 2026/27 en Costa de Marfil y Ghana, donde las lluvias irregulares, la insuficiente cantidad de horas de sol y los riesgos relacionados con El Niño están deteriorando las condiciones para el desarrollo de las mazorcas.

El movimiento alcista también está respaldado por menores previsiones de producción y una reducción de las estimaciones para el superávit mundial de oferta. Otro factor es la normativa de la UE contra la deforestación, que podría complicar las exportaciones de parte del cacao hacia Europa debido a los requisitos de geolocalización y trazabilidad. El mercado también está observando una disminución gradual de los inventarios supervisados por ICE y un dólar estadounidense más débil, lo que mejora el poder adquisitivo de los participantes extranjeros del mercado.

Por otro lado, las alzas están siendo limitadas por unas llegadas a puerto todavía elevadas y una disponibilidad física de cacao relativamente buena. Ghana informó que la producción en la temporada 2025/26 alcanzó las 750.000 toneladas, un 25,6% más interanual. La demanda sigue siendo otro riesgo, ya que algunos fabricantes de chocolate están reduciendo el uso de cacao o reformulando sus productos tras el periodo de precios muy elevados. Para analizar con mayor profundidad el mercado del cacao, vale la pena examinar el último informe Commitment of Traders.

¿Qué muestra el posicionamiento COT en el mercado del cacao?

El último informe COT muestra que los fondos Managed Money mantienen una posición neta corta en cacao y han aumentado aún más su exposición bajista. Al 11 de agosto, mantenían 22.955 contratos largos frente a 29.622 contratos cortos, lo que da como resultado una posición neta de -6.667 contratos. Durante la semana, las posiciones cortas aumentaron en 2.147 contratos, mientras que las largas subieron solo en 150, lo que significa que el posicionamiento especulativo se deterioró en casi 2.000 contratos en términos netos.

Una imagen diferente surge de la categoría Producer/Merchant/Processor/User, que representa a los participantes comerciales directamente involucrados en el mercado físico del cacao. Los participantes comerciales mantenían 53.235 contratos largos y 73.711 contratos cortos, lo que da una posición neta de alrededor de -20.476 contratos, aunque su sesgo corto se redujo ligeramente durante la última semana. Las posiciones cortas disminuyeron en 3.717 contratos, mientras que las largas cayeron en 3.285, haciendo que la posición neta del grupo fuera ligeramente menos negativa.

Managed Money (grandes especuladores) aumentó su sesgo neto corto, lo que indica que los fondos mantienen una postura cautelosa respecto de las perspectivas del precio del cacao.

Los participantes comerciales (productores y otros actores del mercado físico que utilizan los futuros principalmente como cobertura) siguen claramente netos cortos, pero han reducido parcialmente sus coberturas en el lado vendedor.

El interés abierto cayó en 12.507 contratos, lo que sugiere una reducción general de la participación en el mercado, en lugar de una creación agresiva de nuevas posiciones.

En conjunto, ambos grupos ofrecen una señal especulativa moderadamente bajista, aunque no extrema: los fondos están aumentando sus posiciones cortas, mientras que los participantes comerciales no están incrementando su exposición neta corta.

En la práctica, la señal más importante en este momento es el comportamiento de Managed Money: los fondos especulativos se están inclinando más claramente hacia el lado bajista. El posicionamiento comercial no debe interpretarse como una señal bajista directa, porque productores y procesadores utilizan principalmente los futuros para cubrir su exposición al cacao físico, y su posición natural suele ser neta corta.