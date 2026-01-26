Aumentos cósmicos en metales preciosos, ¡yen en modo turbo!

- La sesión al otro lado del Atlántico transcurre con ánimo positivo, y los principales índices de Wall Street disfrutan de un buen comienzo de semana. El S&P 500 sube un 0,5 %, el Nasdaq avanza cerca de un 0,6 % y el Dow Jones registra un alza del 0,4 %.
- Las sesiones en el Viejo Continente fueron similares, con algunas excepciones. El CAC 40 francés terminó el día con una leve caída. El FTSE 100 británico registró un incremento simbólico, mientras que el DAX alemán tuvo un mejor desempeño con un alza del 0,2 %, al igual que el IBEX 35 español, que cerró la sesión con una subida del 0,8 %.
- Las tensiones entre EE. UU. y Canadá van en aumento tras el anuncio del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100 % a productos canadienses.
- En enero, el índice de actividad industrial de la Fed de Dallas pasó de -10,9 a -1,2, lo que refleja una clara mejora en el sector industrial de la región, aunque la industria aún se encuentra en fase de leve contracción.
- Los datos del Ifo de enero para Alemania, ligeramente por debajo de las previsiones, confirman el estancamiento económico, con baja demanda y cautela por parte de las empresas, lo que limita la inversión y no impulsa al BCE a subir los tipos de interés rápidamente.
- El mercado de divisas registra una fuerte apreciación del yen, resultado de la acción coordinada de EE. UU. y Japón para frenar su debilitamiento.
- El mercado de metales preciosos sigue eufórico. El oro sube más de un 2 % y prueba el nivel de los 5.100 USD por onza, mientras que la plata se dispara cerca de un 12 %, superando finalmente los 114 USD por onza. El paladio avanza casi un 5 % y rompe la barrera de los 2.110 USD por onza, en tanto que el platino sube un modesto 1,7 % y pone a prueba el nivel de los 2.820 USD por onza.
- Se observa una ligera corrección en el mercado del petróleo. Los contratos de WTI caen alrededor de un 0,9 %, mientras que el Brent retrocede un 0,6 %.
- También se percibe un sentimiento positivo en el mercado de criptomonedas. Bitcoin sube un 2 % y supera los 88.000 USD, mientras que Ethereum avanza más de un 4 % y ronda los 2.920 USD.
Dólar hoy México: el dólar avanza pese a la debilidad global ante las señales mixtas de Washington y Banxico
¿Sigue siendo Bitcoin el oro digital?
Resumen diario: Wall Street y los metales preciosos intentan rebotar 📈 Microsoft cae 12%
🚨 Bitcoin cae 5% y pone a prueba mínimos locales cerca de los USD 84.000
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.