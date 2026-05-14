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15:21 · 14 de mayo de 2026

¿Ayudará Xi Jinping a reabrir el estrecho de Ormuz❓The New York Times informa detalles sorprendentes 💥

Según informes de The New York Times, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos llevaron a cabo ataques encubiertos en territorio iraní en represalia por ataques dirigidos contra ambas monarquías durante el conflicto en curso en Medio Oriente. Esta es la primera vez en la historia que ambos países atacan directamente a Irán, lo que señala un claro cambio en el equilibrio de poder regional. Mientras tanto, el presidente Trump anunció que el líder chino Xi Jinping había declarado su disposición a ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz y aseguró que Pekín no suministraría equipamiento militar a Teherán.

El dólar se fortalece ante este escenario, mientras que los índices bursátiles prolongan sus alzas, impulsados por las esperanzas de una desescalada y la reapertura de una ruta petrolera clave, responsable de alrededor del 20% del suministro mundial de petróleo.

La volatilidad del mercado fue evidente al cierre de la sesión en Europa. El dólar y los índices bursátiles continúan con su tendencia alcista. Fuente: xStation

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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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