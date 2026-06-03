Cierre de Mercado: Nasdaq extiende sus caídas con Broadcom perdiendo 7%

La jornada estuvo marcada por un aumento del riesgo geopolítico tras la escalada entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz, lo que mantuvo elevada la sensibilidad del mercado hacia energía e inflación. En el frente macro, los datos de Estados Unidos fueron mixtos pero resilientes, con un ISM de servicios mejor a lo esperado y pedidos de fábrica sólidos, aunque el Beige Book mostró crecimiento moderado, empleo estable y mayores presiones inflacionarias. En renta variable, Alphabet reafirmó su fuerte ciclo de inversión en IA, mientras Broadcom superó expectativas en resultados, ingresos y ventas ligadas a semiconductores de IA, aunque la reacción inicial fue negativa por las altas expectativas del mercado. En materias primas, el crudo siguió respaldado por menores inventarios y tensiones en Medio Oriente, mientras los metales retrocedieron ante la incertidumbre geopolítica y el menor apetito por riesgo.



Fuente: xStation5

Noticias clave

Geopolítica: La tensión entre Estados Unidos e Irán escaló tras intercambios de disparos en el estrecho de Ormuz, ataques estadounidenses sobre la isla de Qeshm y nuevos lanzamientos iraníes contra estados del Golfo, incluido un ataque con misiles al aeropuerto internacional de Kuwait que dejó un muerto y 63 heridos. Aunque medios estatales iraníes afirmaron que las conversaciones indirectas con Washington siguen en curso y presentaron una propuesta de cuatro etapas para alcanzar un acuerdo, la Guardia Revolucionaria congeló toda comunicación extraoficial sobre las operaciones israelíes en el Líbano. En paralelo, Trump sostuvo que Irán habría aceptado no desarrollar un arma nuclear y que la crisis en Ormuz podría resolverse relativamente rápido, aunque el entorno sigue siendo altamente volátil.

Estados Unidos: Los datos macroeconómicos mostraron señales mixtas pero, en general, resilientes. El empleo privado ADP se ubicó levemente por encima de lo esperado, los pedidos de fábrica y bienes duraderos fueron revisados al alza, y el ISM de servicios superó las previsiones, apuntando a una actividad todavía sólida. Sin embargo, el PMI de servicios de S&P quedó por debajo de lo esperado y el Beige Book de la Fed mostró una economía con crecimiento ligero a moderado, empleo prácticamente estable y mayor presión inflacionaria en la mayoría de los distritos. Además, la incertidumbre y el debilitamiento del gasto del consumidor continúan pesando sobre las perspectivas empresariales.

Europa: La Unión Europea presentó nuevas medidas para fortalecer sus industrias nacionales de nube, inteligencia artificial y semiconductores, con el objetivo de reforzar su soberanía tecnológica y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. El plan contempla apoyo a proveedores europeos de servicios en la nube, fabricantes de chips y empresas de IA, además de incentivos para centros de datos que utilicen semiconductores producidos en la UE. También se evalúa limitar la participación de grandes tecnológicas extranjeras en licitaciones críticas del sector público.

Japón: El yen japonés volvió a debilitarse hasta niveles cercanos a 160 frente al dólar estadounidense, borrando todas las ganancias obtenidas tras la intervención del Banco de Japón.

Canadá: El PIB trimestral de Canadá del primer trimestre cayó 0,5% , por debajo de la expectativa de una expansión de 0,3% y peor que la contracción previa de 0,3%. El dato refuerza las señales de debilidad en la economía canadiense y podría aumentar la presión sobre las autoridades monetarias para mantener una postura más flexible si la desaceleración persiste.

Petróleo: Los inventarios de crudo de la EIA cayeron en 7,974 millones de barriles, una reducción mayor a la esperada, marcando la sexta semana consecutiva de descensos en las reservas estadounidenses. Los inventarios en Cushing volvieron a acercarse a niveles mínimos, lo que mantiene ajustada la oferta de crudo. Sin embargo, el aumento inesperado en los inventarios de productos, incluido el mayor incremento de gasolina desde enero, introduce una señal menos constructiva para la demanda. Además, la Reserva Estratégica de Petróleo registró otra fuerte reducción desde el inicio de la guerra.

Metales: El oro retrocedió frente al aumento de las tensiones en Oriente Medio, en un contexto donde los renovados enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán generaron dudas sobre un acuerdo de paz y mantuvieron elevados los riesgos inflacionarios ligados a la energía. El cobre también cayó desde máximos de tres semanas, presionado por el pesimismo sobre una resolución del conflicto y por el deterioro del apetito por riesgo.

Acciones: En renta variable, Alphabet mantuvo su guía de CAPEX entre USD 180.000 millones y USD 190.000 millones, reforzando el ciclo de inversión en IA, nube y capacidad computacional. En paralelo, Broadcom reportó resultados del segundo trimestre por encima de las expectativas, con EPS ajustado de USD 2,44 frente a USD 2,39 estimado e ingresos ajustados de USD 22,19 mil millones frente a USD 22,13 mil millones esperados. La compañía también superó previsiones en soluciones de semiconductores e ingresos por semiconductores de IA, y proyectó ingresos del tercer trimestre cercanos a USD 29,4 mil millones, con un margen EBITDA ajustado de aproximadamente 68%. La reacción inicial de la acción fue negativa, reflejando altas expectativas del mercado sobre el crecimiento ligado a la inteligencia artificial.

Análisis US100

Tras alcanzar la resistencia en torno a los 30.772 puntos, el precio rechazó esta zona y volvió a situarse por debajo de su media móvil de largo plazo. A nivel técnico, esta reacción refleja una pérdida de impulso en el corto plazo, por lo que la región de los 30.772 puntos se mantiene como la principal referencia de resistencia para la estructura actual.

Si el precio no logra recuperar este nivel, podría extender el movimiento correctivo hacia la zona de soporte de los 30.273 puntos. En cambio, un rebote con recuperación sostenida abriría la puerta a una nueva fase alcista, con proyección hacia la resistencia de los 31.223 puntos.



Fuente: xStation5

Análisis GOLD

El oro mantiene presión bajista y se aproxima a una zona de soporte relevante en torno a los 4.420 puntos, nivel que coincide con el retroceso del 76,4% de Fibonacci. La reacción del precio en esta área será clave, ya que una pérdida sostenida de este soporte podría acelerar la caída hacia su siguiente referencia técnica de mayor relevancia, ubicada en los 4.367 puntos.

Sin embargo, si el precio logra estabilizarse y girar desde esta zona, podría retomar una estructura correctiva dentro del impulso previo. En ese escenario, el punto de recuperación más relevante se ubica en torno a los 4.540 puntos.



Fuente: xStation5