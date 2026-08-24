El precio del azúcar (SUGAR) atraviesa uno de sus movimientos más fuertes de los últimos meses. Los futuros estadounidenses cotizan por encima de 17 centavos por libra, después de romper una extensa zona de consolidación que había contenido al mercado durante buena parte de 2026.

Las perspectivas de una oferta mundial más ajustada, el impacto potencial del fenómeno de El Niño, la crisis de precios en India y unos precios elevados del petróleo están modificando rápidamente las expectativas para el balance mundial del azúcar. El escenario ha llevado al mercado desde mínimos próximos a 13,5 centavos a una zona cercana a 18 centavos en pocas semanas.

El Niño vuelve a colocar la oferta mundial de azúcar bajo presión

Uno de los principales riesgos para la próxima campaña es el fortalecimiento de El Niño, que amenaza con afectar la producción de importantes regiones azucareras. Los analistas han comenzado a revisar al alza sus estimaciones de déficit para la campaña 2026/27, mientras aumenta la posibilidad de que el desequilibrio se prolongue o incluso se amplíe durante 2027/28 si los agricultores reducen las superficies destinadas a caña y remolacha. Entre los mercados más expuestos aparecen India, Tailandia y la Unión Europea.

La importancia del clima es especialmente elevada en azúcar porque pequeños cambios en el rendimiento agrícola o en la concentración de sacarosa pueden producir diferencias importantes en la cantidad final disponible para el mercado. El caso de India durante esta temporada ofrece precisamente un ejemplo de ese riesgo.

India tiene más caña, pero obtiene menos azúcar

El país registró una producción récord de caña de azúcar, pero los precios del producto terminado se han disparado. La explicación está en la tasa de recuperación, es decir, cuánto azúcar puede extraerse de cada unidad de caña procesada. Durante esta campaña, la tasa promedio habría descendido desde aproximadamente 9,70% hasta 8,91%. Esa diferencia parece pequeña, pero aplicada a cientos de millones de toneladas de caña tiene un efecto considerable sobre la producción final.

Las enfermedades red rot y top borer, además de los daños asociados al exceso de lluvias y las condiciones meteorológicas, redujeron la calidad de la cosecha. Las estimaciones iniciales apuntaban a cerca de 34,3 millones de toneladas de producción, pero posteriormente se redujeron hacia aproximadamente 30,6 millones de toneladas. El resultado ha sido una fuerte contracción del colchón disponible justo antes de la temporada festiva, cuando tradicionalmente aumenta el consumo en India.



Los precios minoristas del azúcar en India han aumentado alrededor de 40% respecto del año pasado, mientras en determinadas regiones los incrementos han sido incluso superiores. La situación obligó al Gobierno a modificar rápidamente su política.

India había autorizado previamente exportaciones ante la expectativa de una cosecha suficientemente abundante, pero posteriormente restringió los envíos y ahora permitió la importación libre de arancel de hasta 1 millón de toneladas de azúcar crudo hasta el 31 de octubre de 2026. También introdujo restricciones sobre los inventarios que pueden mantener comerciantes y grandes consumidores. El objetivo es aumentar la disponibilidad interna antes de festividades como Ganesh Chaturthi, Dussehra y Diwali.

La Indian Sugar and Bio-Energy Manufacturers Association (ISMA) sostiene, sin embargo, que no existe una escasez estructural y atribuye parte de la subida a compras especulativas y acumulación de inventarios. Según la asociación, la producción doméstica de 2025/26 rondaría 27,9 millones de toneladas frente a un consumo de aproximadamente 28-28,5 millones, con existencias finales cercanas a 3,5 millones. ISMA espera además que adelantar la temporada de molienda permita producir alrededor de 1 millón de toneladas en octubre, frente a las 0,4-0,5 millones habituales.

¿Es el etanol responsable del aumento del azúcar?

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Cuando el petróleo es caro, utilizar caña para producir etanol puede resultar económicamente más atractivo. Esto reduce la cantidad de materia prima disponible para fabricar azúcar y puede endurecer todavía más el balance internacional. Brasil elevó recientemente su mezcla obligatoria de etanol hasta 32%, desde 30% un mes antes y 27% un año atrás.

India también ha impulsado durante años su programa de mezclas, aunque el Gobierno rechaza que esta sea la principal explicación del actual encarecimiento doméstico. Según sus cifras, la proporción de azúcar desviada hacia etanol habría caído desde aproximadamente 12% en 2022/23 hasta 9% en 2025/26, mientras cerca de tres cuartas partes del etanol indio ya procede de cereales, especialmente maíz.

Por lo tanto, el etanol no parece ser el detonante central de la crisis india, pero sí representa un elemento importante para el balance global del azúcar, especialmente si el petróleo permanece elevado.

El mercado comienza a descontar un déficit de azúcar más persistente

La combinación de riesgos meteorológicos, menores rendimientos en India y potencial desvío de caña hacia etanol ha cambiado rápidamente la narrativa. Hace algunos meses, el mercado todavía operaba bajo una expectativa de relativa abundancia. Ahora, la atención se está desplazando hacia cuánto podría reducirse la oferta disponible durante 2026/27.

Además, si India necesita recurrir con mayor intensidad al mercado internacional para estabilizar sus precios domésticos, el país pasaría temporalmente de ser una fuente potencial de exportaciones a convertirse en un comprador adicional, aumentando la competencia por el suministro global. Este giro ayuda a explicar la velocidad del reciente movimiento de los futuros.

Análisis técnico diario del azúcar

Fuente: xStation5.

El gráfico diario muestra una ruptura significativa de la estructura bajista que dominó al azúcar desde 2024. Después de formar una base alrededor de 13,3-14 centavos, el precio superó primero la media móvil de 50 sesiones y posteriormente la SMA de 200 sesiones, actualmente situada cerca de 14,70.

La cotización se encuentra alrededor de 17,64, claramente por encima de ambas referencias. La SMA de 50 sesiones se sitúa aproximadamente en 15,21, reforzando la mejora de la tendencia de medio plazo. El primer nivel relevante por arriba aparece en 18,28 centavos. Una ruptura sostenida de esta resistencia podría ampliar el movimiento hacia 19,56, zona que actuó repetidamente como soporte y resistencia durante 2024 y comienzos de 2025.

El principal elemento de cautela es el RSI diario cercano a 78 puntos, una lectura de sobrecompra que muestra la intensidad del avance, pero también aumenta la probabilidad de pausas o correcciones de corto plazo. El ADX, alrededor de 47 puntos, confirma que el movimiento reciente tiene una tendencia fuerte, con clara superioridad de la presión compradora.

En caso de corrección, 17,08 aparece como primer soporte importante, seguido por 16,24. Mantenerse sobre esta segunda referencia permitiría conservar intacta la estructura alcista desarrollada durante agosto.

Gráfico de una hora: el azúcar consolida después del salto

Fuente: xStation5.

En una temporalidad de una hora, el panorama muestra que el azúcar ya no está avanzando verticalmente, sino que está intentando consolidar las ganancias. La cotización continúa sobre la SMA de 50 horas, alrededor de 17,44, y muy por encima de la SMA de 200 horas situada cerca de 16,07. También conserva una directriz ascendente que acompaña el movimiento desde finales de julio.

El RSI horario está cerca de 58 puntos, lejos de la sobrecompra observada en el gráfico diario. Esto sugiere que parte del exceso de corto plazo se está descargando mediante consolidación lateral en lugar de una corrección profunda.

La zona de 18,3-18,5 centavos continúa siendo la barrera inmediata. Una ruptura podría proyectar extensiones hacia aproximadamente 19,6 y posteriormente 20,5 centavos. Por abajo, 17,05 es la referencia que el mercado necesita defender en el corto plazo. Mientras permanezca sobre ese nivel y sobre la directriz ascendente, la estructura continúa favoreciendo a los compradores. Una pérdida clara de esta zona aumentaría el riesgo de una corrección hacia las medias y reduciría la presión alcista observada durante agosto.