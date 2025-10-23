Banco Macro sube un 5% gracias al apoyo del Tesoro de EE. UU. al peso argentino 🗽

- Banco Macro sube 5% hoy, impulsado por ayuda del Tesoro estadounidense al peso argentino Las elecciones argentinas más importantes programadas para el 26 de octubre
Las acciones de Banco Macro (BMA) suben un 5% hoy, impulsadas por informes que indican que el Tesoro de EE. UU. intervino vendiendo dólares para sostener el peso argentino. La noticia generó un fuerte rebote en las acciones del banco, que venían de tocar mínimos de varios meses.
El repunte ocurre en un contexto político clave: las elecciones presidenciales en Argentina están previstas para el 26 de octubre, y los mercados siguen muy de cerca cada señal relacionada con la estabilidad económica del país.
La reciente caída en los activos argentinos fue impulsada, en gran parte, por el fortalecimiento de los opositores de Javier Milei en elecciones regionales, lo que generó inquietud entre los inversores extranjeros. Sin embargo, si Milei obtiene respaldo de Donald Trump y gana las elecciones, muchos anticipan una mejora en el sentimiento hacia las acciones argentinas, especialmente del sector financiero.
En el último mes, los principales bancos argentinos han superado al índice S&P 500, con subas destacadas:
Banco Macro: +41%
Grupo Financiero Galicia: +25%
Banco BBVA Argentina: +17%
