Banco Santander se lanza a amortizar deuda

La entidad liderada por Ana Botín, Banco Santander (SAN1.ES), amortizará sus Cocos, un instrumento híbrido entre deuda y equity que es popular entre los bancos. La operación ya está autorizada por el Banco Central Europeo y la amortización es anticipada.
Los Cocos son bonos convertibles contingentes, y se consideran un híbrido porque ante determinadas situaciones de estrés el banco puede hacerlo equity, lo que significaría que los tenedores se convertirían en accionistas de la empresa, con lo que ello conlleva a la hora de una liquidación de la empresa. En este caso, serían los últimos en el orden de pago.
La operación se efectuará el 29 de diciembre y el importe nominal es de 1.000 millones de euros.
Las acciones de Santander han subido este año más de un 30%, gracias a las subidas de tipos de interés.
Fuente: xStation5
