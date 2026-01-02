Berkshire recorta Apple y abre posición en Alphabet: una señal de rotación en plena ola de IA

En un mercado que muchas veces parece moverse al ritmo de una sola palabra, inteligencia artificial, los formularios regulatorios de Berkshire Hathaway vuelven a poner el foco en algo más terrenal: la gestión del riesgo y la rotación de cartera. La compañía vinculada a Warren Buffett ha venido reduciendo con fuerza su exposición a Apple, mientras que, en paralelo, aparece una nueva apuesta por Alphabet, matriz de Google, que reabre el debate sobre cómo se posicionan los grandes inversores frente al nuevo ciclo tecnológico.

La lectura interesante no es “tecnología sí o no”, sino el matiz. Berkshire no está dejando de mirar al sector, pero sí parece ajustar tamaño, precio de entrada y asimetría. En otras palabras, menos concentración en una sola historia y más flexibilidad para navegar un entorno donde los ganadores pueden rotar rápido.

Apple: la reducción se vuelve estructural y deja una huella clara en la cartera

Apple fue durante años el gran pilar bursátil de Berkshire. Sin embargo, los datos de los reportes 13F muestran un recorte agresivo en un tramo relativamente corto, hasta estabilizarse en torno a los 300 millones de acciones durante varios trimestres.

Período (fin de trimestre) Acciones de Apple reportadas (millones) Cambio vs. trimestre previo 4T 2023 905,56 — 1T 2024 789,37 -12,8% 2T 2024 400,00 -49,3% 3T 2024 300,00 -25,0% 4T 2024 300,00 0,0% 1T 2025 300,00 0,0% 2T 2025 280,00 -6,7% 3T 2025 238,00 -15,0%

Fuente: 13f.info | YahooFinance | XTB Research

Los totales están calculados sumando las líneas por “manager” que aparecen en las tablas informativas 13F de la SEC para cada período.

Más allá de esa estabilización intermedia, reportes posteriores reflejan que la posición siguió bajando y se ubicó en torno a 238,2 millones de acciones a una fecha más reciente, lo que refuerza la idea de que la reducción no fue táctica de una sola vez, sino parte de un proceso.

¿Qué puede estar detrás? Sin caer en lecturas promocionales, hay dos explicaciones plausibles que conviven bien con el estilo histórico de Berkshire. Primero, toma de utilidades después de años de fuerte revalorización y concentración. Segundo, una preferencia por sostener más liquidez cuando las oportunidades no compensan el riesgo, especialmente en tramos de mercado exigentes.

Alphabet: una entrada que llama la atención en el tablero de la IA

El otro lado de la noticia es la aparición de Alphabet como nueva posición reportada por Berkshire. En términos narrativos, el movimiento es relevante porque Alphabet no solo está expuesta al crecimiento publicitario y al ecosistema de Google, sino que además compite de lleno en el terreno de modelos y productos de IA.

De acuerdo con reportes de mercado, Berkshire incorporó una participación que ronda los 18,6 millones de acciones (según el corte reportado), un tamaño suficiente como para que el mercado lo lea como una decisión deliberada y no como una posición marginal.

El punto fino es que esto no necesariamente significa “rotación de Apple hacia Alphabet” como si fuese un intercambio directo. Puede ser, más bien, una combinación de ajustes: reducir concentración, administrar caja y diversificar exposición tecnológica hacia un actor con palancas distintas dentro del mismo megatema.

Qué vigilar desde aquí: señales de mercado más que relatos

En Apple, el hecho de que Berkshire haya pasado de más de 900 millones de acciones a un rango mucho menor deja una señal: incluso los inversores más pacientes ajustan cuando el peso de una posición se vuelve demasiado dominante o cuando el entorno cambia. Eso no invalida a la empresa, pero sí cambia el “termómetro” sobre cuánto margen perciben algunos gestores para seguir aumentando exposición al mismo precio.

En Alphabet, la noticia instala un contrapunto interesante: la conversación de IA no está escrita solo por fabricantes de chips o por software puro. También hay un espacio grande en plataformas con distribución, datos, publicidad y nube, donde la monetización puede tomar caminos distintos. Esa amplitud es clave para entender por qué el mercado a veces “redescubre” nombres que ya estaban en el radar, pero con una lectura renovada.