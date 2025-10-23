Beyond Meat tras la fuerte caída📉 ¿Todavía es posible un short squeeze?

Las acciones de Beyond Meat caen hoy a USD 3, frente a los USD 7 de ayer, marcando un desplome de más del 50% en 24 horas. Sin embargo, el aumento extremo del interés en corto podría mantener viva la posibilidad de un short squeeze.

Según Ortex, los inversores bajistas han prestado y vendido más acciones de las que realmente están disponibles en circulación. Esta es una situación muy poco habitual y refleja un pesimismo extremo respecto al negocio de la empresa. Pero también implica un riesgo elevado para los vendedores en corto, ya que cualquier repunte en el precio podría obligarlos a cerrar posiciones, alimentando así una nueva subida.

Un escenario de short squeeze aún es posible si vuelve el optimismo minorista y se incrementa el volumen de compras. No obstante, la situación financiera de Beyond Meat sigue siendo frágil, y sin una mejora clara en los fundamentos, el entusiasmo de los inversores minoristas podría no ser suficiente para revertir la tendencia de forma sostenida.

Fuente: xStation5

____________

👉 Aprovechá la volatilidad: abrí tu cuenta hoy mismo y operá acciones como Beyond Meat.