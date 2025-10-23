Beyond Meat tras la fuerte caída📉 ¿Todavía es posible un short squeeze?

- El interés en corto sobre las acciones de Beyond Meat (BYND.US) aumentó al 109% del free float, según datos de Ortex, frente al 82% registrado ayer.
- El interés en corto sobre las acciones de Beyond Meat (BYND.US) aumentó al 109% del free float, según datos de Ortex, frente al 82% registrado ayer.
Las acciones de Beyond Meat caen hoy a USD 3, frente a los USD 7 de ayer, marcando un desplome de más del 50% en 24 horas. Sin embargo, el aumento extremo del interés en corto podría mantener viva la posibilidad de un short squeeze.
Según Ortex, los inversores bajistas han prestado y vendido más acciones de las que realmente están disponibles en circulación. Esta es una situación muy poco habitual y refleja un pesimismo extremo respecto al negocio de la empresa. Pero también implica un riesgo elevado para los vendedores en corto, ya que cualquier repunte en el precio podría obligarlos a cerrar posiciones, alimentando así una nueva subida.
Un escenario de short squeeze aún es posible si vuelve el optimismo minorista y se incrementa el volumen de compras. No obstante, la situación financiera de Beyond Meat sigue siendo frágil, y sin una mejora clara en los fundamentos, el entusiasmo de los inversores minoristas podría no ser suficiente para revertir la tendencia de forma sostenida.
Fuente: xStation5
____________
👉 Aprovechá la volatilidad: abrí tu cuenta hoy mismo y operá acciones como Beyond Meat.
Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados
Modo “Mad Max”: ¿Está Tesla en problemas?
Procter & Gamble: después de los resultados
La reestructuración de Intel está mostrando resultados.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.