Binancecoin gana un 3% y alcanza máximos históricos 📈

09:13 18 de septiembre de 2025

Binance Coin (BNB) es la criptomoneda nativa del exchange Binance. Lanzada en 2017, pasó de ser un token de utilidad para pagar comisiones con descuento a convertirse en un activo central del ecosistema, con usos en pagos, DeFi y contratos inteligentes. Hoy es una de las criptomonedas más relevantes, cuyo comportamiento está muy ligado al sentimiento del mercado cripto, especialmente al de Bitcoin, Ethereum y la demanda de altcoins.

Binance Coin alcanza nuevos máximos históricos

Binancecoin gana hoy un 3%, impulsado por el sentimiento positivo en Bitcoin, Ethereum y la demanda especulativa de las altcoins. A continuación, podemos ver esto en un intervalo diario. Técnicamente, podemos esperar que el nivel de 1000 dólares actúe como una resistencia significativa debido a la barrera psicológica y al patrón simétrico 1:1.

Cotización de Binancecoin (intervalo diario)

Gráfico con la cotización de Binancecoin en tiempo real  

Fuente: Plataforma de XTB

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

