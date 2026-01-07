Bitcoin corrige tras fallar la zona de los USD 94.000–95.000

En técnico, los soportes clave están en USD 91.300–91.000 y USD 90.000–90.200 ; la resistencia decisiva se mantiene en USD 94.500–95.000 , con USD 100.000 como escenario si rompe con claridad.

El telón de fondo es mixto: calma relativa por el episodio en Venezuela , pero mayor incertidumbre geopolítica global que modera el apetito por riesgo y afecta a cripto y acciones tecnológicas .

Bitcoin vuelve a corregir tras fracasar en la zona de USD 94.000–95.000 , retrocede cerca de 1,4% y opera en torno a USD 91.000 , sin invalidar el sesgo positivo de corto plazo.

Bitcoin vuelve a corregir tras fracasar nuevamente en la zona de los USD 94.000–95.000, nivel que actuó como resistencia clave luego del fuerte repunte de comienzos de año. Tras ese rechazo, la criptomoneda cae hoy cerca de 1,4% y se mueve en torno a los USD 91.000, en un contexto donde el mercado pausa para digerir riesgos macro y geopolíticos, además de una agenda cargada de datos en Estados Unidos. El movimiento no invalida el sesgo positivo de corto plazo, Bitcoin aún acumula avances en 2026, pero sí muestra que el rally perdió inercia tras el impulso inicial.

Venezuela, crudo y tensiones globales

El trasfondo macro es mixto. Por un lado, el mercado sigue relativamente tranquilo frente a la captura de Nicolás Maduro y los anuncios de Donald Trump sobre la venta de petróleo venezolano, que incluso han presionado a la baja al crudo y mejorado marginalmente las condiciones de liquidez global. Por otro, el aumento de la incertidumbre geopolítica, con reportes de movimientos militares rusos y tensiones diplomáticas en Asia, ha moderado el apetito por riesgo, afectando tanto a criptoactivos como a acciones tecnológicas, con las que Bitcoin mantiene una correlación elevada.

Datos en EE. UU.

En el frente de datos, la atención está puesta en los indicadores de empleo y actividad en EE. UU. El reporte ADP mostró una creación de empleo moderada en diciembre, mientras el mercado espera el ISM de servicios y, más adelante, el informe oficial de nóminas no agrícolas. Cifras más débiles reforzarían la expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed, un factor estructuralmente positivo para Bitcoin, al aliviar las condiciones financieras y sostener la narrativa de liquidez. Sin embargo, hasta que ese escenario se confirme, los operadores tienden a reducir exposición tras rallies rápidos.

ETF y MSCI como alivio técnico

Desde el lado institucional, el inicio de 2026 ha sido constructivo. Los ETF de Bitcoin registraron entradas netas superiores a USD 1.200 millones en los primeros días del año, señal de que el interés institucional sigue presente, aunque con flujos más irregulares que en los momentos de mayor euforia. Además, la decisión de MSCI de no excluir —por ahora— a compañías con tesorerías en criptoactivos alivió un riesgo técnico relevante para acciones proxy como Strategy (ex MicroStrategy), reforzando indirectamente el ecosistema cripto y su integración en los mercados tradicionales.

Análisis técnico (M30)

Análisis técnico: en el corto plazo, Bitcoin consolida dentro de una estructura correctiva tras fallar bajo los USD 95.000. La zona de soporte inmediato se ubica en torno a USD 91.300–91.000, seguida por un nivel más relevante cerca de USD 90.000–90.200, cuya pérdida abriría espacio a una corrección más profunda hacia USD 88.900.

Al alza, la resistencia clave sigue en USD 94.500–95.000; solo una ruptura clara por encima de ese rango devolvería momentum y reactivaría el escenario de ataque a los USD 100.000. Mientras tanto, el sesgo es de consolidación con volatilidad contenida.

