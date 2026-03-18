Bitcoin cae hacia los USD 70.600 tras dato inflacionario en EE.UU. y decisión de tasas de la FED

Bitcoin retrocede hacia la zona de los 70.600 dólares este 18 de marzo de 2026, en una jornada dominada por el frente macroeconómico en Estados Unidos. El movimiento se produce tras una combinación de datos que, en conjunto, refuerzan una misma idea: la inflación sigue presente y la Reserva Federal no tiene margen para relajar su política en el corto plazo.

El primer golpe vino con el IPP de febrero, que mostró un aumento mensual de 0,7 %, muy por encima del 0,3 % esperado, confirmando que las presiones inflacionarias a nivel productor continúan siendo elevadas. Este tipo de sorpresas suele tener un efecto directo en los mercados, ya que anticipa que la inflación podría seguir trasladándose al consumidor en los próximos meses.

La Fed cumple con lo esperado, pero el mensaje es más restrictivo

Horas más tarde, la Reserva Federal confirmó lo que el mercado ya descontaba: mantuvo las tasas en el rango de 3,50 %–3,75 %. Sin embargo, más allá de la decisión en sí, lo relevante fue el tono. El organismo dejó claro que la inflación sigue siendo una preocupación y que el conflicto en Medio Oriente añade un nuevo nivel de incertidumbre al escenario económico.

En ese contexto, el mensaje implícito es claro: las tasas podrían mantenerse elevadas durante más tiempo del que el mercado esperaba hace apenas unas semanas. Este enfoque de “higher for longer” tiende a fortalecer al dólar y a reducir la liquidez global, dos factores que históricamente han presionado a activos de riesgo como Bitcoin.

El petróleo y la guerra siguen siendo el problema de fondo

Si bien el foco del día estuvo en los datos de EE.UU., el trasfondo sigue siendo el mismo: la crisis energética derivada del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán. El estrecho de Ormuz continúa prácticamente paralizado, afectando cerca del 20 % del suministro mundial de petróleo, en lo que ya se considera una de las mayores disrupciones energéticas en décadas. Este shock ha impulsado el precio del crudo por encima de los 100 dólares, alimentando el riesgo de inflación global y complicando aún más el trabajo de los bancos centrales.

En ese sentido, el IPP elevado no es un dato aislado. Es, en gran parte, una consecuencia directa de este entorno energético.

Inventarios de petróleo sorprenden y refuerzan la volatilidad

A esto se suma otro dato relevante de la jornada: los inventarios de petróleo crudo en EE.UU. aumentaron en 6,156 millones de barriles, muy por encima de la expectativa de una caída de 1,5 millones. En condiciones normales, un aumento de inventarios podría aliviar la presión sobre los precios del crudo. Sin embargo, en el contexto actual, el mercado ha reaccionado de forma más compleja.

El conflicto en Medio Oriente sigue dominando la narrativa, por lo que incluso datos que sugieren mayor oferta son interpretados con cautela. La volatilidad en el mercado energético continúa siendo elevada, y eso se transmite directamente a otros activos, incluido Bitcoin.

Liquidez y geopolítica

El comportamiento reciente del activo refleja claramente esta dualidad pues por un lado, la guerra genera incertidumbre y volatilidad. Por otro, el verdadero impacto se produce a través de variables macro como el petróleo, la inflación y las tasas de interés.

Durante las últimas semanas, Bitcoin ha reaccionado de forma consistente a este entorno: caídas cuando el petróleo se dispara y rebotes cuando las condiciones financieras se relajan, aunque sea temporalmente. Este patrón refuerza la idea de que el activo no está siendo impulsado por narrativa cripto, sino por factores macro globales.

Análisis técnico

BTC (M15)



Fuente: xStation

El precio de Bitcoin en gráfico de 15 minutos se ve un cambio claro a la baja después de rechazar la zona alta marcada cerca de 74475, donde además hay una zona de oferta. Desde ahí el precio rompe con fuerza hacia abajo, formando una caída en canal (líneas inclinadas) y perdiendo las EMA 20 (naranja), 50 (azul) y 100 (negra), que ahora quedan por encima y con pendiente bajista. Luego el precio encuentra soporte en la zona baja marcada alrededor de 70900–71000, donde aparece reacción y comienza un rebote.

Ahora el precio intenta recuperar, acercándose a niveles como 71400–71800, pero todavía por debajo de las medias, que pueden actuar como resistencia. Si logra sostener este rebote y romper esas zonas, podría seguir subiendo hacia niveles intermedios más arriba. Pero si vuelve a fallar y pierde el soporte reciente, no sería raro ver otra caída hacia los mínimos. El RSI viene saliendo de sobreventa y el ADX muestra algo de fuerza reciente, así que el rebote tiene algo de impulso, aunque aún dentro de una estructura bajista más amplia.