Mercados a Observar Hoy: USDTRY, BITCOIN y NATGAS (19.05.2026)

El enfoque de la sesión continúa en la incertidumbre geopolítica, el mercado energético y las acciones del sector tecnológico. La tensión en el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro se han moderado parcialmente, mientras los inversionistas esperan señales de progreso en un eventual acuerdo de paz en Oriente Medio. Aun así, el rally impulsado por inteligencia artificial muestra menor fuerza, presionado por el aumento previo en las tasas largas y los elevados precios del petróleo, factores que mantienen un entorno más sensible para activos de riesgo y monedas emergentes.

USDTRY

El USDTRY mantiene una tendencia alcista, reflejando la presión sobre la lira turca en un contexto donde la guerra en Oriente Medio ha golpeado especialmente a los activos de mercados emergentes. Las reservas de divisas de Turquía registraron en marzo su mayor descenso mensual histórico, afectadas por las ventas globales de activos emergentes y la debilidad de la moneda local, mientras el banco central elevó su previsión de inflación al 24% por el fuerte aumento de los costos energéticos, con riesgo de que la tasa se acerque al 26% hacia fin de año. A nivel técnico, el par sigue avanzando sobre su SMA de 50 días, ubicada cerca de 44,89, que actúa como soporte dinámico. La estructura no muestra señales claras de reversión y el precio se mantiene cerca de máximos, por lo que la pérdida de esa media sería la primera señal de agotamiento; mientras se mantenga por encima, la tendencia de fondo continúa favoreciendo al dólar frente a la lira.

Fuente: xStation5

BITCOIN

Bitcoin cotiza cerca de 76.595 dólares y refleja la pérdida de apetito por activos de mayor beta en medio de la incertidumbre geopolítica y la menor fuerza del rally tecnológico. La criptomoneda llegó a caer hasta la zona de 76.009 dólares, su nivel más bajo en más de dos semanas, después de que la agitación en Oriente Medio llevara a los operadores a reducir exposición en activos de riesgo. Técnicamente, el precio perdió fuerza tras no lograr sostenerse sobre la zona de resistencia ubicada alrededor de 82.691, y ahora se aproxima al bloque de soporte entre 76.595 y 74.900, que coincide con una zona clave de corto plazo. La SMA de 9 días, cerca de 79.075, empieza a girar a la baja, mientras el MACD y el oscilador estocástico muestran pérdida de momentum. Si el soporte actual falla, la siguiente referencia relevante aparece en 70.612; por arriba, una recuperación sobre 82.691 sería necesaria para mejorar nuevamente la estructura técnica.



Fuente: xStation5

NATGAS

El gas natural cotiza cerca de 3,20 dólares y mantiene un sesgo positivo después de que los futuros estadounidenses cerraran al alza, apoyados por previsiones de clima más cálido en las próximas semanas, lo que apunta a una mayor demanda para generación eléctrica ante el mayor uso de aire acondicionado en hogares y empresas. El contrato superó los 3 dólares por millón de BTU por primera vez desde finales de marzo, reforzando el cambio de tono en el mercado. En el plano técnico, NATGAS muestra una estructura alcista de corto plazo, con el precio operando por encima de la SMA de 50 periodos en 3,05 y de la SMA de 200 periodos en 2,88, lo que confirma una mejora en la tendencia. El RSI se ubica cerca de 67,9, próximo a zona de sobrecompra, por lo que el avance podría enfrentar pausas, pero mientras el precio se mantenga sobre 3,05, el sesgo técnico sigue siendo constructivo. Las resistencias relevantes se ubican en 3,48 y 3,66, mientras que los soportes inmediatos aparecen en 3,05 y 2,88.



Fuente: xStation5

