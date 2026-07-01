Bitcoin cae: qué explica la caída y qué esperar ahora

Bitcoin vuelve a estar en una posición incómoda: ya no cae por una sola mala noticia, sino porque varias piezas se han girado a la vez. Durante buena parte de 2025, la historia era sencilla: ETFs, adopción institucional, dólar más débil, liquidez y búsqueda de activos alternativos. Ahora el mercado está leyendo algo muy distinto: salidas de ETFs, Fed más agresiva, dólar fuerte, menor apetito por riesgo y una rotación clara del dinero hacia inteligencia artificial. Bitcoin no ha dejado de ser un activo importante, pero ha perdido el viento de cola que le permitió subir sin demasiadas preguntas.

Bitcoin pierde impulso tras tocar mínimos de más de un año

El precio se mueve alrededor de 59.000-60.000 dólares, tras tocar mínimos de más de un año. Ether también está bajo presión, en torno a 1.580 dólares. La caída no es solo un susto técnico. Citi ha recortado su previsión a 12 meses para Bitcoin desde 112.000 hasta 82.000 dólares, y para Ether desde 3.175 hasta 2.240 dólares, citando menor interés inversor, salidas persistentes de ETFs y falta de avances claros en regulación cripto en Estados Unidos. La entidad también contempla un escenario bajista con Bitcoin en 53.000 dólares si continúan las salidas y aparece un entorno recesivo.

Los flujos de ETFs presionan al mercado cripto

La primera razón de la caída son los flujos. Bitcoin subió mucho cuando los ETFs al contado se convirtieron en una vía institucional sencilla para entrar en el activo. Ahora el problema es el inverso: cuando esos vehículos dejan de recibir dinero o empiezan a perderlo, el precio queda sin uno de sus grandes motores. Citi ha reducido su hipótesis de entradas netas en ETFs de Bitcoin desde 10.000 millones de dólares a cero, y señala que los ETFs de Bitcoin acumulan salidas de 3.300 millones de dólares en lo que va de año. CoinDesk también apunta que junio fue el peor mes registrado para los ETFs spot de Bitcoin en EE. UU., con alrededor de 4.500 millones de dólares en reembolsos y nueve sesiones consecutivas de salidas al cierre del mes.

Ese dato es clave porque cambia la naturaleza del mercado. En 2024 y 2025, el ETF actuaba como una cinta transportadora: cada entrada obligaba a comprar Bitcoin físico o exposición equivalente, reduciendo oferta disponible y reforzando el precio. Ahora esa cinta funciona al revés. No hace falta pánico absoluto. Basta con que los flujos dejen de entrar para que el mercado pierda tracción. Y si además hay reembolsos, el precio tiene que absorber ventas en un entorno menos líquido y con menos compradores marginales.

Fed, dólar fuerte y menor liquidez golpean a Bitcoin

La segunda razón es la Fed. Bitcoin se comporta muchas veces como un activo de liquidez, no como un refugio clásico. Cuando el mercado espera recortes, dólar más débil y condiciones financieras más suaves, Bitcoin suele respirar. Pero cuando la Fed vuelve a sonar agresiva, el dólar sube y los rendimientos estadounidenses se mantienen altos, Bitcoin sufre. No paga cupón, no tiene beneficios, no tiene dividendos. Su valoración depende mucho de liquidez, apetito especulativo y confianza en que el dinero volverá a buscar riesgo. Ahora mismo, esa confianza está más tocada.

El dólar es la tercera pieza. El billete verde se ha fortalecido con fuerza desde mayo, apoyado por inflación elevada, economía resistente y expectativas de una Fed más dura. El dólar ha subido alrededor de 4% desde mayo, aunque la mayoría de estrategas de divisas todavía espera debilidad a más largo plazo. Para Bitcoin, ese repunte del dólar es un problema inmediato. Cuando el dólar paga y se aprecia, la urgencia por comprar activos alternativos baja.

La inteligencia artificial compite por el capital especulativo

La cuarta razón es la competencia por el capital. Y aquí la inteligencia artificial importa mucho. El dinero global no ha abandonado el riesgo por completo; más bien ha elegido otro riesgo. Los ETFs tecnológicos están captando flujos enormes, especialmente ligados a IA, robótica, memoria y semiconductores. En la primera mitad de 2026, los ETFs cotizados en EE. UU. recibieron más de 1 billón de dólares en entradas, y cerca del 69% de los flujos sectoriales fue hacia tecnología. Eso deja a Bitcoin en una posición más difícil: ya no es el único activo “de futuro” que compite por capital especulativo.

La quinta razón es regulatoria. Citi menciona el lento avance de la legislación cripto en EE. UU. como uno de los factores que pesan sobre la adopción incremental. Esto es importante porque el mercado ya descontaba que la institucionalización seguiría avanzando. Si la regulación se retrasa, si los grandes inversores no aumentan exposición o si las tesorerías cripto empiezan a generar dudas sobre posibles ventas, el precio pierde otro apoyo. Bitcoin necesita catalizadores nuevos, no solo la memoria de los catalizadores antiguos.

Bitcoin enfrenta una prueba técnica en los 60.000 dólares

Técnicamente, la zona de 60.000 dólares es psicológica y operativa. Mientras Bitcoin no recupere y consolide por encima de ese nivel, el mercado seguirá leyendo los rebotes con desconfianza. La pérdida de zonas relevantes durante junio ha dejado una estructura más frágil, con máximos descendentes y presión vendedora en cada intento de recuperación. Si consigue recuperar 60.000 y sostenerlo, podría intentar un rebote hacia zonas superiores, especialmente si el dólar afloja o si aparecen entradas en ETFs. Pero si vuelve a perder ese entorno con fuerza, el mercado mirará rápidamente hacia 56.000-55.000 y después hacia el escenario bajista de 53.000 que plantea Citi.



Fuente: xStation5

La lectura más importante es esta: Bitcoin no está cayendo porque haya dejado de tener una tesis de largo plazo. Está cayendo porque el corto plazo le ha quitado casi todos sus apoyos. ETFs con salidas, Fed más dura, dólar fuerte, menor liquidez y competencia de la IA. Eso no mata la historia estructural de Bitcoin, pero sí obliga a rebajar expectativas. En un entorno donde el efectivo en dólares vuelve a ser atractivo, Bitcoin tiene que trabajar mucho más para justificar entradas nuevas.



Fuente: xStation5

Qué esperar ahora para Bitcoin

¿Qué esperar ahora? Si los próximos datos macro enfrían la expectativa de subidas de la Fed, si los yields caen y si los ETFs dejan de perder dinero, Bitcoin podría construir un rebote táctico. La zona de 60.000 sería la primera prueba. Si la recupera y la convierte en soporte, el mercado podría empezar a hablar de estabilización. Pero si los reembolsos continúan y el dólar sigue fuerte, cualquier rebote puede ser solo una pausa dentro de la corrección.

Mi lectura es que Bitcoin está en una fase de prueba, no de capitulación final necesariamente. La tesis de largo plazo sigue dependiendo de adopción institucional, escasez programada, infraestructura regulada y demanda como activo alternativo. Pero el precio ahora mismo está dominado por otra cosa: liquidez y flujos. Y mientras esos flujos no vuelvan, Bitcoin tendrá difícil recuperar una tendencia alcista limpia. El mercado ya no premia la promesa. Está pidiendo entradas reales de dinero.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.