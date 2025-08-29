Bitcoin cae un 3% y pone a prueba los 108.000 USD 📉 – Dogecoin retrocede pese a Gucci

Mercado cripto bajo presión: Bitcoin pierde los 110.000 USD
El sentimiento en el mercado de criptomonedas se muestra débil hoy, con Bitcoin cayendo por debajo de los 110.000 USD. La principal criptomoneda retrocede más de un 3 %, presionada por la ola vendedora en Wall Street, donde las acciones tecnológicas lideran las caídas.
Este escenario genera un efecto contagio en el mercado cripto, donde no solo Bitcoin retrocede, sino también otras criptomonedas relevantes.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Dogecoin: retroceso a pesar de la asociación con Gucci
Uno de los movimientos más comentados del día ha sido el de Dogecoin (DOGE).
A pesar de que la casa de lujo Gucci anunció que aceptará pagos en Dogecoin en tiendas seleccionadas en Estados Unidos, el token cae más de un 3 % en la jornada.
Esto refleja la debilidad generalizada del mercado, donde incluso las noticias positivas y de adopción no han sido suficientes para sostener la cotización.
Análisis técnico: señales bajistas en Dogecoin
Desde el punto de vista técnico, la situación de Dogecoin se complica:
-
El precio perforó la media móvil EMA200 (línea roja).
-
También cayó por debajo de la EMA50 (línea naranja).
Estas rupturas técnicas podrían anticipar un cambio de tendencia si persiste la presión bajista.
El mercado deberá vigilar con atención si Dogecoin logra recuperar estas medias móviles o si confirma la pérdida de soporte, lo que abriría la puerta a un escenario más negativo.
Fuente: xStation5
_______
📈 ¡Únete a nuestro grupo exclusivo para Traders! Noticias y análisis en tiempo real en tu WhatsApp. Acceda aquí:
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.