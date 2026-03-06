Bitcoin vuelve a perder impulso y Ethereum cae 5%

Bitcoin registra caídas hoy, con el precio retrocediendo desde alrededor de 71.000 dólares hasta cerca de 68.000 dólares. Este descenso ha debilitado las esperanzas de un rebote más sostenido, ya que el reciente rally se detuvo cerca de 74.000–75.000 dólares, un nivel considerado importante desde la perspectiva del posicionamiento de los dealers en el mercado de opciones.

Ethereum ha caído aún con más fuerza. La segunda criptomoneda por capitalización de mercado retrocede más de 5%, situándose por debajo de los 2.000 dólares.

El fortalecimiento del dólar estadounidense, el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. y las fuertes subidas del petróleo están limitando el interés por los activos digitales.

A pesar de un aumento temporal de la demanda a través de ETF de criptomonedas, el mercado cripto ha tenido dificultades para mantener el impulso alcista debido a una demanda débil en el mercado spot y una presión de oferta todavía significativa.

Bitcoin (intervalo H1)

Bitcoin encontró una fuerte resistencia cerca de los 75.000 dólares, donde se ubica: el retroceso de Fibonacci del 38,2% del último impulso alcista y una zona donde el posicionamiento de dealers en opciones también sugiere resistencia

En este momento, BTC ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 200 periodos en el gráfico horario, algo que ocurre por primera vez desde el cambio entre febrero y marzo, señalando un posible regreso del impulso bajista.

Si los compradores no logran recuperar rápidamente el nivel de 70.000 dólares, el mercado podría enfrentar otro impulso bajista, con soporte potencial cerca de los 60.000 dólares.

Fuente: xStation5

Ethereum ha borrado varios días de ganancias y ha vuelto a caer por debajo de los 2.000 dólares, lo que refuerza la tendencia bajista predominante en el mercado.

Fuente: xStation5