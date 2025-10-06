Bitcoin cerca de su zona de máximos históricos 📈 Ethereum registra un alza del 3%

Las criptomonedas registran alzas en la jornada de hoy, y el último análisis de CryptoQuant señala un aumento en la demanda de Bitcoin, junto con una disminución de la proporción de beneficios no realizados entre los inversores, lo que contribuye a reducir la presión vendedora.

Uno de los principales factores detrás de esta tendencia es la demanda en el mercado al contado, que ha venido creciendo desde julio y actualmente supera los 62.000 BTC por mes. Esta expansión se considera un requisito clave para repuntes más amplios del mercado, un patrón observado anteriormente a finales de 2020, 2021 y 2024.

Las grandes carteras (conocidas como “ballenas”) también están impulsando este movimiento alcista. Sus tenencias combinadas aumentan actualmente a una tasa anual de 331.000 BTC, frente a los 255.000 BTC del cuarto trimestre de 2024 y los 238.000 BTC a comienzos del cuarto trimestre de 2020. Los datos sugieren que la acumulación se mantiene por encima de la tendencia de largo plazo y está lejos de niveles de agotamiento. Esta situación contrasta marcadamente con 2021, cuando los saldos de las ballenas cayeron en torno a 197.000 BTC. Los datos on-chain de CryptoQuant indican que la presión vendedora de las grandes direcciones se ha debilitado.

📈 Sigue los flujos institucionales y aprovecha el impulso alcista del mercado con XTB.

Analiza las tendencias on-chain, opera Bitcoin y otros activos digitales en una plataforma profesional.

👉 Abre tu cuenta real con XTB aquí.

Fuente: xStation5

Los flujos netos hacia las criptomonedas también están aumentando, mientras que la demanda institucional a través de ETF con sede en EE. UU. podría seguir impulsando el mercado en los próximos meses. Durante el mismo trimestre del año pasado, los ETF ampliaron sus tenencias en 213.000 BTC, lo que representa un incremento interanual superior al 70 %.

Fuente: CryptoQuant

Ethereum (marco temporal D1)

El precio de ETH muestra un alza hoy, alcanzando niveles no vistos desde la segunda mitad de septiembre. Si el movimiento alcista continúa, el siguiente objetivo clave podría situarse en torno a los 4.800 USD, igualando los máximos de este año.

Fuente: xStation5