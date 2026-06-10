Bitcoin parece barato, pero ¿es este el suelo? Los mercados cripto esperan un catalizador

La fortaleza del dólar estadounidense y las preocupaciones por la inflación continúan ejerciendo presión sobre Bitcoin. Aunque la publicación del IPC de EE.UU. de hoy tuvo poco impacto inmediato sobre BTC, la reciente serie de datos del mercado laboral mejores de lo esperado ha seguido deteriorando el sentimiento en todo el mercado de criptomonedas.

Tras caer aproximadamente un 50% desde los máximos históricos alcanzados en otoño de 2025, Bitcoin parece infravalorado según varias métricas clave on-chain, incluidas las utilizadas por Grayscale. Aunque las valoraciones aún no han alcanzado los niveles profundamente descontados observados en anteriores mínimos de ciclo, no existe garantía de que este ciclo replique exactamente los mercados bajistas anteriores.

Inflación y desafíos regulatorios en Estados Unidos

Las perspectivas regulatorias en Estados Unidos parecen haberse deteriorado durante las últimas semanas. El avance de la CLARITY Act, una legislación clave para la industria cripto, se ha ralentizado, generando dudas sobre la implementación de un marco regulatorio más favorable para las criptomonedas.

La incertidumbre en torno al proyecto de ley podría intensificarse antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato, ya que demócratas y republicanos continúan manteniendo posturas diferentes sobre los activos digitales. Una posible victoria demócrata podría ser percibida por parte del mercado cripto como un resultado menos favorable.

Galaxy Digital redujo recientemente la probabilidad de aprobación de la CLARITY Act del 75% al 60%, citando el limitado número de días de trabajo que le quedan al Senado este año y las controversias que siguen rodeando la legislación.

Sin embargo, actualmente el mayor riesgo para Bitcoin parece ser la inflación más que la regulación. Una inflación persistentemente elevada no necesariamente aumenta la probabilidad de nuevas subidas de tasas, pero sí reduce significativamente el margen de la Reserva Federal (Fed) para iniciar un ciclo de flexibilización monetaria. A comienzos de año, muchos inversores consideraban los recortes de tasas prácticamente inevitables.

La fuerte revisión de esas expectativas ha alimentado la caída de Bitcoin. Si las tensiones en Oriente Medio persisten, los elevados precios del petróleo podrían seguir presionando a los activos de riesgo durante el tercer y cuarto trimestre. Por otro lado, un acuerdo de paz con Irán podría actuar como un catalizador positivo tanto para Bitcoin como para el sentimiento general del mercado, marcando potencialmente un punto de inflexión en la tendencia.

Bitcoin parece barato, pero ¿podría caer aún más?

Durante los mínimos de ciclos anteriores, Bitcoin experimentó caídas significativamente más profundas, generando oportunidades todavía más atractivas según las métricas de valoración on-chain. Como resultado, el entorno actual todavía no representa la clásica fase de capitulación que históricamente ha marcado los grandes mínimos del mercado.

La venta masiva provocada por la pandemia y el colapso de FTX a finales de 2022 ofrecieron oportunidades de valoración mucho más claras. Al mismo tiempo, es difícil ignorar el hecho de que los inversores también esperaban caídas aún mayores durante esos periodos.

Aunque el entorno actual no se asemeja a un evento clásico de capitulación, no existe garantía de que el suelo de este mercado bajista deba formarse necesariamente durante un periodo de pánico extremo. Aunque ese escenario sigue siendo posible, no hay certeza de que sea finalmente necesario para poner fin a la tendencia bajista actual.

Una de las razones es que el mercado alcista de Bitcoin entre 2024 y 2026 generó ganancias relativamente menores en comparación con los ciclos alcistas de 2017 y 2021. En consecuencia, la corrección actual también podría resultar menos profunda.

Además, a pesar de la severa venta masiva, especialmente en las altcoins, la industria no parece actualmente vulnerable al tipo de eventos de "cisne negro" observados durante el colapso de Terra/Luna y FTX en 2022. Gran parte del exceso de apalancamiento y riesgo fue eliminado del mercado hace varios años, dejando al ecosistema en una situación posiblemente más saludable en la actualidad.

Strategy continúa acumulando Bitcoin de manera agresiva, pero la compañía mantiene suficiente liquidez operativa y no se espera que enfrente obligaciones significativas de pago de deuda hasta 2028 y 2029. Si eventualmente Strategy se viera obligada a vender Bitcoin y desencadenar otra gran caída del mercado, esto implicaría el mercado bajista más largo en la historia de las criptomonedas y rompería efectivamente el tradicional ciclo de halving de cuatro años.

Mientras tanto, los ETF spot de Bitcoin, que no existían en ciclos anteriores, podrían ayudar a amortiguar la presión bajista. Los flujos netos hacia estos ETF se han mantenido fuertemente positivos desde su lanzamiento, proporcionando una fuente estructural de demanda.

Perspectiva técnica de Bitcoin (D1)

Desde una perspectiva de análisis técnico, Bitcoin ya ha experimentado su tercer gran impulso bajista desde otoño de 2025. Las dos ventas masivas anteriores fueron similares en magnitud. Si la historia volviera a repetirse, la siguiente zona importante de soporte podría aparecer alrededor de los 55.000 USD.



Fuente: xStation5

Eryk Szmyd, Analista de Mercados Financieros de XTB