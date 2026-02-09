- Bitcoin pierde los 70.000 otra vez tras un rebote que parecía imparable.
- Ethereum sigue débil: entradas cero, salidas en ETF y presión técnica creciente.
- Los ETF mandan señal roja: Bitcoin atrae dinero, Ehereum lo pierde.
Las criptomonedas rebotaron con fuerza el viernes tras las ventas récord que llevaron a Bitcoin hasta los 60.000 dólares y provocaron una ola histórica de liquidaciones de posiciones largas en todo el mercado de altcoins. Durante el fin de semana, la volatilidad se moderó después del fuerte repunte, y este lunes vemos a Bitcoin retroceder de nuevo por debajo de los 70.000 dólares. Ethereum intenta mantenerse por encima de los 2.000 dólares.
- Los flujos hacia los ETF siguen siendo muy limitados, mientras que la actividad en el mercado de opciones apunta a demanda de cobertura y a un freno para subidas demasiado agresivas. El viernes, los ETF de BTC registraron más de 350 millones de dólares de entradas netas, mientras que los de ETH sufrieron salidas superiores a 20 millones. Históricamente, en mercados bajistas, Ethereum suele comportarse peor que Bitcoin, y parece que la mayor criptomoneda es la que más interés atrae en episodios de “comprar el dip”.
- Michael Saylor, de Strategy (MSTR.US), volvió a usar redes sociales para insistir en que “siempre es buen momento para comprar Bitcoin”. Sin embargo, el mercado observa a Strategy con mucha cautela: la empresa posee alrededor de 700.000 Bitcoin y actualmente acumula una pérdida media cercana al 10% en esa posición.
- El mercado también sigue de cerca la situación en el exchange Bithumb de Corea del Sur. El 6 de febrero, debido a un error, transfirió 620.000 Bitcoin a usuarios pese a tener reservas de solo 175 Bitcoin. El problema se solucionó y casi el 100% fue recuperado, pero persisten dudas sobre cómo pudo ocurrir un fallo de tal magnitud.
Precio de Bitcoin en temporalidad diaria
El Bitcoin cotiza aproximadamente 43% por debajo del máximo de octubre, y en el marco diario —pese al rebote del viernes— sigue con un RSI cercano a niveles de sobreventa.
Precio de Etherium en temporalidad diaria
Flujos en ETF de BTC y ETH en EE. UU.
La deuda de Strategy: un riesgo que el mercado no ignora
En 2028, la deuda que vence asciende a 1.000 millones de dólares, aumentando a 3.000 millones en 2029. En teoría, la empresa tiene liquidez suficiente para cubrir 2028 y alrededor del 30% de 2029, pero incluso con una fuerte reducción de costes operativos, esto podría debilitar su posición de caja. En 2030, deberá devolver 2.800 millones, y en 2032, otros 800 millones. Estas cifras no parecen extremas… siempre que vuelva un mercado alcista de Bitcoin.
