Las criptomonedas rebotaron con fuerza el viernes tras las ventas récord que llevaron a Bitcoin hasta los 60.000 dólares y provocaron una ola histórica de liquidaciones de posiciones largas en todo el mercado de altcoins. Durante el fin de semana, la volatilidad se moderó después del fuerte repunte, y este lunes vemos a Bitcoin retroceder de nuevo por debajo de los 70.000 dólares. Ethereum intenta mantenerse por encima de los 2.000 dólares.

Los flujos hacia los ETF siguen siendo muy limitados, mientras que la actividad en el mercado de opciones apunta a demanda de cobertura y a un freno para subidas demasiado agresivas. El viernes, los ETF de BTC registraron más de 350 millones de dólares de entradas netas , mientras que los de ETH sufrieron salidas superiores a 20 millones . Históricamente, en mercados bajistas, Ethereum suele comportarse peor que Bitcoin , y parece que la mayor criptomoneda es la que más interés atrae en episodios de “comprar el dip”.

siguen siendo muy limitados, mientras que la actividad en el mercado de opciones apunta a y a un freno para subidas demasiado agresivas. El viernes, los ETF de BTC registraron , mientras que los de ETH sufrieron . Históricamente, en mercados bajistas, , y parece que la mayor criptomoneda es la que más interés atrae en episodios de “comprar el dip”. Michael Saylor , de Strategy (MSTR.US), volvió a usar redes sociales para insistir en que “siempre es buen momento para comprar Bitcoin”. Sin embargo, el mercado observa a Strategy con mucha cautela: la empresa posee alrededor de 700.000 Bitcoin y actualmente acumula una pérdida media cercana al 10% en esa posición.

, de Strategy (MSTR.US), volvió a usar redes sociales para insistir en que “siempre es buen momento para comprar Bitcoin”. Sin embargo, el mercado observa a Strategy con mucha cautela: la empresa posee y actualmente acumula en esa posición. El mercado también sigue de cerca la situación en el exchange Bithumb de Corea del Sur. El 6 de febrero, debido a un error, transfirió 620.000 Bitcoin a usuarios pese a tener reservas de solo 175 Bitcoin. El problema se solucionó y casi el 100% fue recuperado, pero persisten dudas sobre cómo pudo ocurrir un fallo de tal magnitud.

Precio de Bitcoin en temporalidad diaria

El Bitcoin cotiza aproximadamente 43% por debajo del máximo de octubre, y en el marco diario —pese al rebote del viernes— sigue con un RSI cercano a niveles de sobreventa.

Precio de Etherium en temporalidad diaria

Flujos en ETF de BTC y ETH en EE. UU.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Fuente: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

La deuda de Strategy: un riesgo que el mercado no ignora

En 2028, la deuda que vence asciende a 1.000 millones de dólares, aumentando a 3.000 millones en 2029. En teoría, la empresa tiene liquidez suficiente para cubrir 2028 y alrededor del 30% de 2029, pero incluso con una fuerte reducción de costes operativos, esto podría debilitar su posición de caja. En 2030, deberá devolver 2.800 millones, y en 2032, otros 800 millones. Estas cifras no parecen extremas… siempre que vuelva un mercado alcista de Bitcoin.