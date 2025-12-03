Bitcoin rebota hasta máximos de dos semanas tras el desplome de octubre

-
El bitcoin sube cerca de 0,7% en la sesión y acumula un avance de 2,5% en la semana, estirando el rebote hasta un máximo de dos semanas en torno a US$94.000 tras el desplome que siguió al récord histórico de US$126.000 de octubre y que borró más de US$1 billón en valor del mercado cripto. El movimiento combina varios catalizadores: por un lado, un entorno macro algo más benigno, con bolsas al alza y un mercado que vuelve a descontar recortes de tasas de la Fed, lo que mejora el tono general para activos de riesgo; por otro, señales puntuales desde el frente regulatorio y corporativo que ayudan a estabilizar el ánimo después del castigo de las últimas semanas.
Strategy Inc., SEC y Vanguard: señales que apuntalan el ánimo cripto
La aclaración de Strategy Inc. (ex MicroStrategy), que primero insinuó la posibilidad de vender BTC para atender deuda y luego anunció una reserva de liquidez de US$1.400 millones, redujo el temor a ventas forzadas masivas desde su balance. En paralelo, el anuncio del presidente de la SEC sobre una futura “exención de innovación” para firmas de activos digitales y la decisión de Vanguard de permitir la negociación de fondos centrados en criptomonedas en su plataforma refuerzan la idea de que, pese a la volatilidad, la infraestructura financiera tradicional sigue abriendo espacios al ecosistema cripto.
Flujo tibio, miedo extremo y un rally marcado por cierre de cortos
Aun así, el flujo de dinero nuevo es tibio: los ETF de bitcoin en EE.UU. registraron apenas unos US$59 millones de entradas y el índice de miedo y codicia cripto se mantiene en “miedo extremo” (22 puntos), una combinación que sugiere que buena parte del avance reciente responde más a cierre de cortos —con liquidaciones de posiciones bajistas cercanas a US$400 millones en 24 horas— que a una convicción renovada de compra. El mensaje que se repite entre mesas y analistas es que estamos ante un “relief rally” tras el desplome, no todavía ante el inicio claro de una nueva pata alcista: los inversores castigados por la caída de octubre están siendo selectivos, evitando perseguir el precio y usando el rebote para reconstruir liquidez más que para apalancar apuestas agresivas.
Análisis técnico del bitcoin: resistencias, soportes y sesgo de corto plazo
Desde el punto de vista técnico, el gráfico de 30 minutos muestra una estructura de recuperación ordenada desde la zona de US$80.000–81.000, con una serie de mínimos crecientes que llevó al precio a reconquistar los retrocesos de Fibonacci y a situarse por encima de las medias de 50 y 200 periodos. El tramo actual encuentra resistencia en el área de US$92.900–93.500, mientras que los primeros soportes relevantes se ubican en torno a US$91.000 y luego cerca de US$88.500, niveles donde se concentró volumen en la última corrección. Con un RSI más bien neutro, el sesgo de corto plazo es constructivo, pero la falta de entradas fuertes vía ETF y el clima de “miedo extremo” recuerdan que la tendencia alcista sigue en fase de prueba y depende, en gran medida, de que el entorno macro y regulatorio no entregue nuevas sorpresas negativas.Fuente: xStation5.
