Bitcoin sin rumbo claro mientras los ETFs acumulan salidas

La creciente participación institucional está aumentando la correlación de BTC con acciones tecnológicas y amplificando la volatilidad.

Los ETFs de Bitcoin en EE.UU. se encaminan a su quinta semana consecutiva de salidas netas.

Bitcoin muestra alta volatilidad intradía en un contexto de incertidumbre macroeconómica global.

El precio de Bitcoin continúa cayendo a medida que la incertidumbre macroeconómica global afecta a los activos digitales, con la criptomoneda mostrando fuertes oscilaciones intradía que reflejan un mercado sin dirección definida.

Volatilidad extrema

Bitcoin experimentó movimientos erráticos durante la madrugada del miércoles en EE.UU. Tras perder su impulso nocturno por encima de los USD 68.500, BTC cayó por debajo de los USD 67.000 al inicio de la jornada estadounidense.

Los compradores intervinieron rápidamente, impulsando un fuerte repunte hasta los USD 68.300. Sin embargo, el rebote fue breve y los precios volvieron a caer hasta los USD 67.000 en cuestión de minutos.

Las caídas se compraron rápidamente y los rebotes se borraron con la misma velocidad, evidenciando un mercado que no encuentra rumbo claro y que reacciona de manera inmediata a cualquier flujo de órdenes.

Esta dinámica refleja un entorno de alta volatilidad donde predominan las operaciones tácticas de corto plazo, sin una tendencia estructural definida.

Mercados tradicionales ofrecen señales mixtas

Parte de los movimientos contradictorios en Bitcoin proviene del comportamiento de los mercados tradicionales.

Por un lado, se observó un tono más estable en los activos de riesgo tras disminuir la preocupación por la posible disrupción de la inteligencia artificial en el sector tecnológico.

No obstante, el nerviosismo geopolítico volvió a escena. Los operadores del mercado de predicciones Polymarket asignan ahora más del 50% de probabilidades a que Estados Unidos lance ataques contra Irán antes del 15 de marzo, frente al 30% registrado apenas un día antes.

Este tipo de riesgos geopolíticos tiende a generar movimientos defensivos en los mercados y afecta particularmente a los activos de mayor beta, como las criptomonedas.

ETFs de Bitcoin camino a quinta semana de salidas netas

Fuente: Glassnode

El flujo de capital institucional continúa siendo un factor clave de presión bajista.

Los ETFs de Bitcoin que cotizan en EE.UU. registraron su cuarta semana consecutiva de salidas netas, con USD 343 millones retirados la semana pasada.

En lo que va de la semana actual, ya se han retirado USD 120 millones adicionales. Si esta tendencia continúa, se concretará la quinta semana consecutiva de salidas netas desde estos instrumentos, lo que refleja un deterioro en el apetito institucional por el activo.

La persistencia de salidas sostenidas limita la capacidad de recuperación del precio en el corto plazo y refuerza el sesgo defensivo.

ETFs en territorio de pérdidas no realizadas

Fuente: Glassnode

Según datos de Glassnode, los fondos cotizados de Bitcoin spot en EE.UU. se encuentran actualmente en territorio de pérdidas no realizadas.

Con el precio cotizando en torno a USD 66.000, la cotización ha caído por debajo del costo base de adquisición de varios emisores institucionales.

Fidelity presenta el punto de entrada promedio más favorable, cercano a los USD 74.000. Esto implica que, en caso de un rebote alcista, estos niveles podrían convertirse en importantes zonas de resistencia técnica, ya que muchos inversionistas institucionales podrían optar por cerrar posiciones al alcanzar el punto de equilibrio.

Esta dinámica introduce una presión adicional sobre cualquier intento de recuperación sostenida.

Bitcoin se comporta como acción tecnológica, no como oro digital

A medida que la propiedad institucional se expande mediante ETFs, plataformas de custodia y asignaciones de tesorería, Bitcoin se negocia cada vez más como un activo macro de alta beta y menos como un sistema monetario alternativo.

Un estudio reciente de Grayscale revela que el precio de Bitcoin ha mantenido una correlación estrecha con las acciones de software durante los últimos dos años. Esto refuerza la idea de que la criptomoneda no se está comportando como oro digital, sino como una acción tecnológica sensible a factores macroeconómicos.

La participación institucional, inicialmente considerada un motor estructural alcista, podría estar amplificando la volatilidad a la baja. Los grandes gestores controlan volúmenes de capital significativamente superiores a los inversionistas minoristas, pero operan bajo marcos de riesgo más estrictos.

Cuando aumenta la volatilidad o la incertidumbre macroeconómica, la reducción de exposición suele producirse de forma mecánica, generando ventas adicionales que intensifican los movimientos descendentes.

Próximos catalizadores

El mercado estará atento a los próximos datos macroeconómicos en Estados Unidos.

Los datos semanales de empleo , que se publicarán el jueves a las 10:30 AM (GMT-3), ofrecerán nuevas señales sobre la fortaleza del mercado laboral.



El viernes se conocerán los datos de gasto en consumo personal (PCE) , una de las métricas de inflación preferidas por la Reserva Federal.

Si las condiciones económicas resultan más débiles de lo esperado, aumentaría la probabilidad de recortes de tasas de interés, lo que podría favorecer a activos de mayor riesgo como las criptomonedas.

Sin embargo, según The Wall Street Journal, los funcionarios de la Fed desean observar mayores avances en la reducción de la inflación antes de considerar nuevos recortes, lo que mantiene la incertidumbre sobre el rumbo de la política monetaria.

Análisis Técnico Bitcoin

En el gráfico de 4 horas, Bitcoin continúa su fase de consolidación comprimiéndose dentro de un claro patrón de triángulo simétrico, cotizando actualmente en torno a los USD 66.391 tras testear la directriz inferior. La estructura técnica mantiene un sesgo correctivo de fondo, evidenciado por el precio operando por debajo tanto de la EMA de 50 periodos como de la EMA de 200 periodos, mientras que el MACD en territorio negativo refleja un momentum bajista y el ATR confirma una drástica caída de la volatilidad previa a la ruptura.

Ante este escenario de inminente definición, un movimiento alcista requeriría vulnerar el techo del triángulo para luego enfrentar la resistencia crítica de los USD 70.000, por el contrario, si la presión vendedora fuerza la pérdida del soporte dinámico inferior, el activo podría precipitarse hacia la siguiente zona de soporte estructural ubicada en los USD 62.231, correspondiente al nivel Fibonacci del 78.6%.

Fuente: xStation5

