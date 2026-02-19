Dólar Hoy México: peso cede terreno tras minutas restrictivas de la Fed

Riesgos para el peso: revisión del T-MEC y posible fortalecimiento del dólar.

El mercado anticipa recorte de 25pb en mayo ; tasa de fin de año proyectada en 6,50%.

El peso mexicano se deprecia 0,32% hasta las 17,264 unidades por dólar este jueves, después de que las minutas de la Reserva Federal ayer pusieran en evidencia una postura más restrictiva por parte de sus miembros. Las tensiones entre EE.UU. e Irán impulsan al petróleo cerca de máximos de seis meses, mientras que Banxico publicó minutas que retrasan la convergencia de inflación a 2027.

Minutas de la Fed sugieren posibles alzas de tasas

Las minutas de la Fed publicadas el miércoles mostraron que varios funcionarios sugirieron que el banco central podría tener que subir los tasas de interés si la inflación se mantiene persistentemente alta, un tono más agresivo de lo esperado que fortaleció al dólar a nivel global.

El Índice del Dólar (USDIDX) sube 0,21% hasta el nivel de 97,911 puntos.

La lectura de las nóminas privadas del martes resaltó la percepción de los inversionistas de que el mercado laboral se mantiene firme, mientras que una serie de sólidos indicadores económicos el miércoles (como la producción industrial y los pedidos de equipos empresariales) impulsaron los rendimientos estadounidenses.

Los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo publicados este jueves fueron mejores de lo esperado, 206.000 frente al pronóstico de 225.000, reforzando la narrativa de un mercado laboral resiliente.

Petróleo sube por temores de conflicto EE.UU.-Irán

Los precios del petróleo suben con fuerza este jueves, impulsados por la creciente preocupación por un posible conflicto militar entre Estados Unidos e Irán. El Brent sube 1,79% hasta US$71,62 por barril y el WTI avanza 2,16% hasta US$66,59 por barril.

Ambos referenciales se acercan a sus máximos de seis meses, tras avanzar más de un 4% el miércoles, ya que los operadores descuentan el riesgo de interrupciones en el suministro en caso de conflicto.

Los medios de comunicación iraníes informaron que el país cerró el Estrecho de Ormuz durante unas horas el martes, sin aclarar si la vía marítima se había reabierto por completo. Aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo pasa por esta vía.

El presidente Trump declaró que "se están manteniendo buenas conversaciones con Irán" y que "tenemos que llegar a un acuerdo significativo". Por su parte, según The Times, el Reino Unido impediría que Trump utilice bases británicas para atacar a Irán.

Convergencia de inflación se retrasa a 2027

El Banco de México publicó las minutas de su reunión del 5 de febrero, donde mantuvo la tasa de interés en 7%.

En cuanto a la actividad económica, México exhibió una ligera expansión de 0,79% en el cuarto trimestre de 2025, lo que sugiere cierta recuperación tras caídas previas, aunque la economía sigue operando con amplio grado de holgura, debilidad en la inversión y enfriamiento evidente en el mercado laboral.

La inflación general cerró 2025 en 3,69%, manteniéndose dentro del rango objetivo, pero repuntó a 3,77% en la primera quincena de enero de 2026. El incremento se debió principalmente al componente subyacente, presionado por la entrada en vigor de actualizaciones al IEPS y aumentos en tarifas arancelarias.

Aunque la mayoría de la Junta estima que el impacto de las medidas fiscales será acotado y transitorio, los pronósticos tuvieron que ser ajustados. Ahora se proyecta que la convergencia a la meta puntual del 3% se alcanzará hasta el segundo trimestre de 2027.

El consenso del sector privado anticipa que la inflación general cierre 2026 en 3,95% y la subyacente en 4,11%.

Fortaleza del peso con riesgos latentes

Respecto al tipo de cambio, la mayoría de los miembros de la Junta atribuyó el desempeño favorable del peso principalmente al debilitamiento generalizado del dólar a nivel global.

La fortaleza del peso está respaldada por fundamentos macroeconómicos del país, un diferencial de tasas de interés atractivo frente a otras economías emergentes, la preferencia de inversionistas por estrategias de carry trade y la posición relativamente favorable de México ante los aranceles de Estados Unidos.

Sin embargo, se identificaron riesgos latentes que podrían afectar la dinámica del peso mexicano, como el proceso de revisión del T-MEC o una potencial corrección fortalecimiento del dólar.

Según la curva de swaps y la encuesta de analistas de Citi México, el mercado anticipa que Banxico mantendrá la tasa sin cambios en su próxima reunión. Los analistas prevén que el siguiente movimiento sea un recorte de 25pb en mayo. El consenso proyecta que la tasa de referencia cierre 2026 en 6,50%.

Análisis Técnico USDMXN

En el gráfico de 4 horas, el par USDMXN muestra claras señales de recuperación al romper al alza una zona de consolidación lateral, superando la resistencia clave ubicada en 17.2425 tras haber defendido y rebotado desde el soporte estructural de 17.1345. Este impulso alcista de corto plazo se ve respaldado por la acción del precio cruzando por encima de la EMA de 50 periodos, mientras que el oscilador MACD confirma el cambio de momentum con un cruce ascendente de sus líneas y un histograma en fuerte expansión sobre el nivel cero.

No obstante, a pesar de esta fortaleza reciente en el margen, la tendencia principal de fondo continúa mostrando un sesgo bajista, ya que la cotización aún opera muy por debajo de la EMA de 200 periodos, nivel que funcionará como la principal resistencia dinámica a vencer si el par logra consolidar la ruptura actual.

