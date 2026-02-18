Bitcoin sube moderadamente mientras el capital institucional se retira del mercado

El próximo dato del PCE en EE.UU. será determinante para el rumbo del mercado cripto y el apetito por riesgo.

Más de USD 8.500 millones han salido de ETFs spot desde octubre, debilitando el soporte institucional.

Bitcoin acumula una caída del 24% en 2026 y enfrenta salidas masivas de capital desde ETFs en Estados Unidos.

El precio de Bitcoin sube moderadamente el miércoles a las 12:40 PM (GMT-3), rondando los USD 67.430.La mayor criptomoneda del mundo acumula una caída cercana al 24% en lo que va de 2026, en un contexto marcado por una salida masiva de capital institucional estadounidense, que ha redefinido la dinámica del mercado.

USD 8.500 millones han salido de ETFs desde octubre

Fuente: Glassnode

Desde el 10 de octubre, aproximadamente USD 8.500 millones han salido de los ETF de Bitcoin spot que cotizan en Estados Unidos. Este flujo negativo evidencia un cambio estructural en la demanda institucional.

En paralelo, la exposición a futuros en la Bolsa Mercantil de Chicago se ha reducido en cerca de dos tercios desde su máximo de finales de 2024, situándose actualmente en torno a USD 8.000 millones.

Una señal adicional de presión vendedora ha sido el comportamiento de los precios en Coinbase, plataforma preferida por muchas instituciones estadounidenses, donde Bitcoin se ha negociado persistentemente con descuento frente a Binance. Este diferencial sugiere ventas sostenidas en Estados Unidos.

La semana pasada, los ETFs de Bitcoin registraron su cuarta semana consecutiva de salidas netas, con USD 344 millones retirados, consolidando una tendencia que debilita el soporte estructural del activo.

La tesis institucional fracasó

Numerosos fondos de cobertura ejecutaron estrategias de basis trade, esto quiere decir, compraban Bitcoin spot mientras vendían contratos de futuros con prima, capturando el diferencial como rendimiento.

Esta estrategia no requería una visión direccional del precio, sino que el rendimiento implícito superara otras alternativas de mercado.

Durante la mayor parte de 2025, esa condición se cumplió. Sin embargo, cuando el diferencial cayó por debajo de los rendimientos de los bonos del Tesoro tras el 10 de octubre, la estrategia perdió atractivo y los flujos comenzaron a detenerse.

Cambio estructural

Fuente: Glassnode

El impacto actual es mayor debido a la transformación que ha vivido el mercado en los últimos años.

Durante gran parte de su historia, el precio de Bitcoin se determinaba principalmente en bolsas extranjeras dominadas por operadores minoristas. No obstante, en los últimos dos años, los ETF spot en EE.UU. canalizaron miles de millones hacia instrumentos regulados, mientras que el CME se consolidó como la plataforma dominante de futuros.

Los fondos de pensiones y fondos de cobertura desplazaron gradualmente a los compradores individuales, convirtiendo al capital estadounidense (tanto minorista como institucional) en el fijador marginal del precio.

Cuando ese capital se expandió, Bitcoin alcanzó un máximo histórico el 6 de octubre. Ahora, con el flujo en reversión, el mercado se encuentra estancado y sin un catalizador evidente que reactive la tendencia alcista.

Además, muchos inversionistas en ETF se encuentran actualmente por debajo de su costo promedio de compra. Esto implica que los rebotes tienden a ser utilizados para reducir pérdidas o cubrir gastos, limitando avances que en ciclos anteriores se habrían potenciado por efecto momentum.

Datos del PCE en Estados Unidos

El mercado ahora dirige su atención a los datos de gasto en consumo personal (PCE) que se publicarán el viernes en Estados Unidos, indicador clave para la Reserva Federal.

Si se consolida la narrativa de un enfriamiento continuo de la inflación, aumentaría la probabilidad de recortes de tasas de interés en el corto plazo. Esto podría reducir la rentabilidad de los bonos del Tesoro, debilitar al dólar y favorecer activos de mayor riesgo como Bitcoin.

Por el contrario, cualquier sorpresa inflacionaria al alza podría fortalecer al dólar y extender la presión bajista sobre el mercado cripto, prolongando el actual estancamiento en torno a los USD 67.430.

Análisis Técnico Bitcoin

En el gráfico de 4 horas, Bitcoin se encuentra en una fase de consolidación técnica crítica, comprimiéndose dentro de un patrón de triángulo simétrico alrededor de los USD 68.199, acompañado de una clara disminución de la volatilidad (ATR) y un momentum plano en el MACD. Ante este vértice de compresión, se proyectan dos posibles movimientos direccionales para la ruptura inminente.

Un escenario alcista requiere quebrar la directriz superior del triángulo y superar con volumen la resistencia de los USD 70.000 (cercana al retroceso Fibonacci del 61.8%) para habilitar un cambio de estructura, por el contrario, un escenario bajista se confirmaría si el precio rompe el soporte inferior del patrón, lo que daría continuidad a la presión de venta previa y podría precipitar caídas hacia el siguiente soporte relevante en torno a los USD 62.231, correspondiente al nivel Fibonacci del 78.6%.

Fuente: xStation5

