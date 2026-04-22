Bitcoin sube casi 4% y alcanza su nivel más alto desde comienzos de febrero de 2026

Bitcoin está subiendo hoy impulsado por una mejora en el sentimiento de los mercados bursátiles, respaldado por los mayores flujos hacia ETF desde julio de 2025 y un aumento en la actividad de grandes inversores (“whales”). El precio intenta una ruptura sostenida por encima de los 78.000 dólares y un testeo de la media móvil de 200 días (EMA200).

Un movimiento por encima de los 78.000 dólares da a los inversionistas la expectativa de que la tendencia alcista podría extenderse, con Bitcoin ganando impulso para probar la zona de los 84.000 dólares, donde se encuentra la EMA200, un nivel que ha pasado de soporte a resistencia y que no ha sido superado desde octubre de 2025.

Por otro lado, una caída por debajo de la media móvil de 50 días (EMA50), en torno a los 75.000 dólares, podría señalar un retorno a una tendencia bajista y toma de ganancias, con riesgo de un movimiento descendente más fuerte hacia los 60.000 dólares.

Observando el indicador SAR, aún se aprecian similitudes relevantes con el patrón observado en enero de 2026. Una ruptura por encima de los 80.000 dólares podría confirmar un rebote más sólido, siempre que esté respaldado por un aumento claro en la demanda en el mercado spot, una mejora en el sentimiento del mercado de opciones y la continuidad de grandes transacciones por parte de inversores institucionales.

Por ahora, el posicionamiento en opciones sigue siendo relativamente cauteloso y el mercado spot está lejos de un escenario de euforia, con la principal excepción siendo el aumento en la actividad de los flujos hacia ETF.



Fuente: xStation