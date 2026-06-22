Bitcoin sube con menor prima geopolítica, pero sigue lejos de confirmar una reversión

El bitcoin avanza cerca de 1% en la sesión del lunes hasta la zona de US$64,488, extendiendo la recuperación desde los mínimos de la semana anterior, cuando la señal hawkish de la Fed presionó el precio por debajo de US$63,000. El Tesoro de EE.UU. autorizó temporalmente las ventas de crudo iraní hasta el 21 de agosto, una medida vinculada al avance de las conversaciones en Suiza que empujó los precios del petróleo a sus niveles más bajos en más de tres meses y mejoró el apetito por activos de riesgo. Al mismo tiempo, Strategy divulgó una nueva compra de bitcoin por tercer semana consecutiva, aunque la estructura de su capital preferente sigue generando interrogantes que el mercado no termina de resolver.

La licencia del Tesoro y la normalización del Estrecho de Ormuz alivian la presión energética

La licencia general emitida este lunes por el Departamento del Tesoro permite la producción, entrega y venta de crudo, derivados del petróleo y petroquímicos de origen iraní, con vigencia hasta el 21 de agosto de 2026. El secretario Scott Bessent vinculó la medida al estado de las conversaciones en Suiza, destacando que Irán se comprometió a mantener libre el tránsito por el Estrecho de Ormuz y a permitir el regreso de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica. El vicepresidente JD Vance describió ese compromiso con los inspectores nucleares como una señal concreta de disposición de Teherán a alejarse de su programa atómico.

El petróleo WTI cayó hasta cerca de US$74 por barril, mientras el Brent cotizaba alrededor de US$79.29, extendiendo pérdidas hasta su nivel más bajo desde principios de marzo. Los datos de tráfico marítimo mostraron un aumento pronunciado de cruces por el Estrecho de Ormuz entre el 19 y el 21 de junio, con 71 tránsitos confirmados y un máximo de 35 embarcaciones el viernes, un número creciente de ellas operando con sus sistemas de identificación activos. La normalización del tráfico alivió las preocupaciones sobre disrupciones en la cadena de suministro energético que habían sostenido elevada la prima de riesgo geopolítico desde el inicio del conflicto en febrero.

Para el bitcoin, la caída del crudo redujo las expectativas de inflación importada y mejoró el entorno para activos de riesgo. La reacción más fuerte llegó el domingo, cuando el precio subió desde un mínimo intradía de US$63,231 hasta un máximo de US$65,468, para luego consolidarse en la zona actual. El oro avanzó 1.1% y la plata cerca de 3% en la jornada, señal de que los inversionistas mantuvieron simultáneamente exposición a activos refugio incluso mientras los mercados de riesgo recuperaban terreno.

Strategy compra 520 BTC por tercer semana seguida mientras sus preferentes cotizan bajo par

Las compras de bitcoin de Strategy desde 2020. Fuente: Strategy.

Strategy (MSTR.US) comunicó mediante formulario 8-K que adquirió 520 BTC entre el 15 y el 21 de junio a un costo total de US$39,4 millones, financiados íntegramente mediante la venta de acciones clase A bajo su programa de emisión continua. La operación incrementó la reserva de dólares de la empresa en US$300 millones hasta US$1.4 mil millones, mientras las acciones de Strategy (MSTR) subían 4,4% hasta US$117.52 en el mercado. La compra se produjo por tercer semana consecutiva mediante esta vía, pese a que la empresa había señalado anteriormente su intención de orientar el financiamiento hacia las acciones preferentes perpetuas.

La razón del cambio está en el precio de esas preferentes, dado que las series STRC, que ofrecen un rendimiento anual de 11.5% revisado mensualmente y elevado varias veces desde su lanzamiento, no han cotizado a su valor nominal de US$100 desde el 15 de mayo, con precios que cerraron por debajo de US$90 la semana pasada. Cuando la empresa emite por debajo de la par, el costo efectivo del capital supera el rendimiento nominal comprometido, lo que significa que Strategy estaría captando fondos a pérdida respecto de las condiciones originales del instrumento. La lógica del modelo se sostiene mientras el bitcoin aprecie por encima de la tasa a la que se componen las obligaciones de la empresa, condición que hoy no se cumple: el precio de mercado de la criptomoneda se ubica por debajo del costo promedio de adquisición de la tesorería, estimado en torno a US$75,660.

Recuperación de corto plazo sobre debilidad estructural

El gráfico de 15 minutos muestra al bitcoin en US$64,488.2, levemente por encima de la SMA(50) y la SMA(200), que actúan ahora como soporte dinámico tras la recuperación de los últimos días. El RSI marca en zona neutral sin recuperar el nivel de 50 que confirmaría el regreso del impulso comprador. La estructura visible en el gráfico M15 muestra un canal ascendente con pendiente moderada, con resistencias inmediatas en US$64,538.5 y US$65,420.3, un cierre sostenido por encima de esta última zona abriría el camino hacia US$66,030.4. El soporte inmediato se ubica en US$63,757.4.

Fuente: xStation5.

El gráfico diario ofrece una lectura estructuralmente diferente, el bitcoin cotiza en US$64,229.7, muy por debajo de la SMA(50) y la SMA(200), ambas operando como resistencias dinámicas dentro del canal bajista trazado desde los máximos de 2025. El RSI en zona de debilidad sin señal de reversión confirmada.

Los tres círculos verdes marcados en el gráfico identifican zonas de acumulación donde el precio encontró soporte en episodios previos, un patrón que se repite pero que todavía no ha generado un rompimiento sostenido al alza. El retroceso de Fibonacci del 61.8% en US$70,075 es la primera referencia técnica relevante en el camino de recuperación; el nivel del 100% en US$53,282 es el soporte de largo plazo más crítico. El sesgo técnico en el diario es bajista mientras el precio permanezca por debajo de la SMA(50), con la zona de US$68,038 como referencia inmediata a superar para que el panorama de mediano plazo comience a mejorar.

Fuente: xStation5.