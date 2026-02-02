Bitcoin sufre peor racha desde 2018

Bitcoin mostró señales de estabilización el lunes después de sufrir una caída cercana al 10% durante el fin de semana, la criptomoneda acumula su cuarta pérdida mensual consecutiva, la racha más larga desde 2018. El nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Fed fortaleció al dólar y aceleró la liquidación de activos de riesgo como Bitcoin.

Recuperación tentativa tras el golpe

La criptomoneda líder sube 4,2% cotizando en torno a los US$77.600 antes de la apertura de la bolsa en Nueva York, tras haber tocado previamente su nivel más bajo desde el 7 de abril en los US$74.550, cuando los mercados se desplomaron ante el sorpresivo anuncio de aranceles comerciales radicales por parte del presidente Trump.

Otras criptomonedas relevantes como Ether y Solana también registraron repuntes moderados tras las caídas del fin de semana.

Bitcoin cerró enero con una caída cercana al 11%, extendiendo su racha negativa a cuatro meses consecutivos, algo no visto desde el desplome que siguió al auge de las ofertas iniciales de monedas (ICO) en 2017-2018.

Desde su máximo histórico por encima de US$126.000, alcanzado el año pasado impulsado por una Casa Blanca favorable a las criptomonedas y la creciente adopción institucional, Bitcoin se ha desplomado aproximadamente un 40%.

Nombramiento de Warsh profundiza la caída

La intensificación de las ventas coincidió con el nombramiento de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. Warsh, quien ganó reputación como halcón inflacionario durante su etapa como gobernador de la Fed, llevó a los inversionistas a revertir sus apuestas sobre un dólar más débil para el próximo fin de mandato de Jerome Powell en mayo.

El fortalecimiento del dólar golpeó simultáneamente a múltiples activos de riesgo y refugio, el oro y la plata prolongaron el lunes la caída histórica iniciada el viernes, mientras los mercados asiáticos operaron mayoritariamente a la baja.

Según datos de Coinglass, se liquidaron casi US$590 millones en posiciones alcistas en criptomonedas en un lapso de 24 horas.





Fuente: Coinglass. Liquidation Heatmap 24 hrs

Inversionistas de ETF bajo el agua

Desde el debut de los ETF de Bitcoin spot en Estados Unidos hace dos años, los inversionistas han pagado un promedio de aproximadamente US$84.100 por cada BTC. Con la criptomoneda cotizando en torno a US$77.600, esto representa una pérdida en papel de cerca de US$6.500 por unidad.



Fuente: Glassnode. Average Cost Basis of US Spot ETF Deposits

Esta situación podría desencadenar reembolsos de ETF, especialmente entre operadores de corto plazo y especuladores que compraron con expectativas de ganancias rápidas y sostenidas.

La demanda de ETF se ha desplomado desde la caída del 8 de octubre. Enero marcó el tercer mes consecutivo de salidas netas, la primera racha de tres meses desde la creación de estos instrumentos.

Fuente: Glassnode. BTC: US Spot ETF Net Flows

¿Capitulación a la vista?

Una profundización del mercado bajista podría provocar una capitulación a gran escala, en la que los tenedores de largo plazo se rinden, liquidan sus posiciones y los volúmenes de negociación se disparan. Esta dinámica suele marcar las fases más intensas de los mercados bajistas.

No obstante, algunos analistas señalan que el flujo de capital institucional hacia los ETF está orientada al largo plazo, lo que hace improbable una capitulación total.

Los factores clave a monitorear incluyen los flujos de ETF en las próximas semanas, la evolución del dólar tras el proceso de confirmación de Warsh en el Senado, y si Bitcoin logra sostener el soporte técnico en la zona de US$75.580.

Fuente: xStation5

