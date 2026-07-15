Bitcoin supera los 65.000 dólares

Bitcoin ha superado su nivel más alto desde el 22 de junio de 2026, rompiendo la barrera de los 65.000 dólares y revirtiendo gradualmente la narrativa bajista que surgió tras su caída por debajo de los 60.000 dólares. En las últimas semanas, BTC volvió a recuperarse rápidamente después de descender brevemente bajo los 60.000 dólares, mientras los inversionistas esperan que el sentimiento positivo se vuelva más sostenible a medida que la correlación de Bitcoin con las acciones, el dólar estadounidense y el petróleo continúa disminuyendo.

¿Bitcoin encontró un suelo? Los ETF ofrecen las primeras señales positivas

Después de ocho semanas consecutivas de salidas de capital, los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos finalmente volvieron a registrar flujos positivos, captando aproximadamente 197 millones de dólares en entradas netas. Aunque esta cifra sigue siendo modesta en comparación con los más de 4.000 millones de dólares que abandonaron estos fondos durante junio, muchos analistas consideran que se trata de la primera señal de que el sentimiento del mercado podría estar estabilizándose. Según Bloomberg, la narrativa del mercado está cambiando gradualmente desde "¿Quién queda por vender?" hacia "¿La presión vendedora finalmente se está agotando?".

Los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos pusieron fin a una racha de ocho semanas consecutivas de salidas, registrando aproximadamente 197 millones de dólares en entradas netas.

en pusieron fin a una racha de ocho semanas consecutivas de salidas, registrando aproximadamente en entradas netas. Junio registró salidas récord superiores a 4.000 millones de dólares , por lo que los flujos recientes representan más una señal de estabilización que el inicio de un nuevo mercado alcista.

, por lo que los flujos recientes representan más una señal de estabilización que el inicio de un nuevo mercado alcista. A pesar de la caída de Bitcoin tras el aumento de los precios del petróleo y el resurgimiento de las tensiones en Oriente Medio , los inversionistas institucionales no se apresuraron a abandonar sus posiciones.

tras el aumento de los precios del y el resurgimiento de las tensiones en , los inversionistas institucionales no se apresuraron a abandonar sus posiciones. Según Glassnode , Bitcoin podría estar formando un suelo local en el rango de 57.000 a 63.000 dólares , siempre que no surja un shock macroeconómico de gran magnitud.

, podría estar formando un suelo local en el rango de , siempre que no surja un shock macroeconómico de gran magnitud. FRNT Financial describió los flujos positivos hacia los ETF como los primeros "brotes verdes" , aunque advirtió que aún es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia duradero.

describió los flujos positivos hacia los como los primeros , aunque advirtió que aún es demasiado pronto para hablar de un cambio de tendencia duradero. Al mismo tiempo, el volumen promedio diario de negociación de los ETF spot de Bitcoin en Estados Unidos , medido en los últimos 30 días, ha caído 78% , pasando de aproximadamente 5.800 millones de dólares en el máximo registrado a finales de 2025 a cerca de 1.250 millones de dólares en la actualidad.

en , medido en los últimos 30 días, ha caído , pasando de aproximadamente en el máximo registrado a finales de a cerca de en la actualidad. Glassnode considera que la disminución de la actividad de negociación refleja que los inversionistas institucionales están dirigiendo su atención hacia otras clases de activos.

El mercado sigue esperando el regreso de una demanda sólida

Aunque la presión vendedora parece estar disminuyendo, los analistas destacan que el mercado aún no ha recibido un impulso de demanda significativo. Los volúmenes de negociación continúan siendo moderados, mientras que algunos de los mayores compradores estructurales de Bitcoin han reducido su actividad. Como consecuencia, la estabilización actual del precio podría representar únicamente las primeras etapas de un proceso de formación de suelo de largo plazo.

Los datos on-chain muestran que los tenedores de largo plazo han vuelto a acumular, mientras que los inversionistas de menor convicción continúan materializando pérdidas.

muestran que los tenedores de largo plazo han vuelto a acumular, mientras que los inversionistas de menor convicción continúan materializando pérdidas. Glassnode señala que los tenedores de largo plazo están realizando pérdidas al ritmo más acelerado desde finales de 2022 , un patrón que históricamente ha coincidido con las etapas finales de los mercados bajistas.

señala que los tenedores de largo plazo están realizando pérdidas al ritmo más acelerado desde finales de , un patrón que históricamente ha coincidido con las etapas finales de los mercados bajistas. Las entradas hacia los ETF siguen siendo considerablemente inferiores al capital que salió de estos fondos en los últimos meses, por lo que todavía no confirman un retorno sostenido de la demanda institucional.

siguen siendo considerablemente inferiores al capital que salió de estos fondos en los últimos meses, por lo que todavía no confirman un retorno sostenido de la demanda institucional. Strategy (anteriormente MicroStrategy ), uno de los mayores compradores estructurales de Bitcoin , ha pausado recientemente sus adquisiciones, aumentando la importancia de los flujos hacia los ETF como soporte para los precios.

(anteriormente ), uno de los mayores compradores estructurales de , ha pausado recientemente sus adquisiciones, aumentando la importancia de los flujos hacia los como soporte para los precios. Tagus Capital , citado por Bloomberg , considera que los flujos positivos hacia los ETF están ayudando a establecer un piso para el precio, aunque todavía no representan el comienzo de un nuevo mercado alcista.

, citado por , considera que los flujos positivos hacia los están ayudando a establecer un piso para el precio, aunque todavía no representan el comienzo de un nuevo mercado alcista. El principal desafío para los inversionistas consiste ahora en identificar las señales que confirmen que la peor fase de la liquidación realmente ha llegado a su fin.

Bitcoin (intervalo D1)

Al analizar los dos últimos grandes impulsos bajistas de Bitcoin, el precio retomó su tendencia descendente durante el primer trimestre después de recuperarse hasta el retroceso de Fibonacci del 38,2%, situado cerca de los 98.000 dólares. Durante la segunda corrección, BTC inicialmente volvió a caer tras alcanzar el nivel de Fibonacci del 38,2%, ubicado en torno a los 74.000 dólares, aunque posteriormente avanzó hasta aproximadamente 83.000 dólares, correspondiente al retroceso del 61,8%. Si los niveles de Fibonacci continúan marcando la recuperación actual, la siguiente resistencia clave se encuentra cerca de los 67.000 dólares, donde se ubica el retroceso del 38,2%, seguida por el retroceso del 61,8% alrededor de los 75.500 dólares. Ambos niveles se calculan a partir del impulso bajista iniciado en mayo de este año. En caso de retrocesos, la zona comprendida entre 57.000 y 60.000 dólares continúa siendo un soporte clave, y cabe destacar que Bitcoin ya ha rebotado en dos ocasiones desde niveles inferiores a este rango durante 2026.

Fuente: xStation5