Bitcoin supera los USD 72.000 tras alto al fuego entre EE.UU. e Irán con un petróleo bajo de los USD 100

Bitcoin volvió a la parte alta de su rango tras el anuncio del alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, alcanzando niveles cercanos a los USD 72.700 y consolidándose por encima de los USD 71.000, lo que implica un avance cercano al 4% en cuestión de horas. El movimiento coincide con una reacción más amplia en los mercados globales, donde la caída del petróleo, con descensos superiores al 15%, y la compresión de la prima de riesgo geopolítico impulsaron activos de riesgo, desde acciones hasta criptomonedas. A primera vista, el rebote encaja con la lógica habitual ya que teniendo una menor tensión en Oriente Medio reduce el riesgo inflacionario vía energía, mejora expectativas de liquidez y favorece activos como Bitcoin.

La tregua desarma el posicionamiento bajista y expone la fragilidad del mercado

Durante la sesión, se registraron liquidaciones por encima de los USD 250 millones, con una clara predominancia de posiciones cortas, que representaron cerca del 70% del total, según datos de mercado. Este comportamiento indica que el posicionamiento previo estaba fuertemente inclinado hacia escenarios bajistas vinculados a una escalada del conflicto, lo que dejó al mercado expuesto a un ajuste violento cuando el anuncio del alto al fuego cambió el catalizador.

El comportamiento de derivados deja una señal clara sobre el estado del mercado previo al anuncio en el que el sentimiento se encontraba en niveles extremos, con indicadores de miedo en mínimos y una clara inclinación hacia escenarios bajistas ligados a una escalada del conflicto. La tregua no solo cambió el flujo de noticias, también obligó a deshacer posicionamientos construidos durante días bajo una misma narrativa.

Este tipo de movimientos suele dejar dos efectos, donde, primeramente se denota un rebote más intenso de lo que justificarían los fundamentales inmediatos. El segundo es un mercado más inestable en las siguientes sesiones, donde el precio necesita encontrar un nuevo equilibrio sin el soporte de liquidaciones forzadas.

Bitcoin como infraestructura de pago de energía en el Estrecho de Ormuz

Irán ha planteado la posibilidad de exigir pagos en criptomonedas, incluido Bitcoin, como tarifa para petroleros que transiten por el Estrecho de Ormuz, fijando un coste cercano a un dólar por barril. Se trata de la utilización directa de criptomonedas como herramienta de liquidación en comercio internacional bajo restricciones financieras. En un contexto de sanciones, el uso de Bitcoin permite reducir la fricción en pagos, evitar intermediarios y minimizar riesgos de bloqueo en el sistema financiero tradicional.

Por primera vez en este ciclo, Bitcoin aparece vinculado directamente a la logística de una materia prima crítica como el petróleo, en una de las rutas más importantes del mundo. Esa conexión entre energía, geopolítica y criptomonedas introduce una capa nueva en la narrativa del activo. La caída del petróleo por debajo de los USD 100 reduce presión inflacionaria y mejora el entorno para activos de riesgo, lo que explica gran parte del movimiento de corto plazo.

Un petróleo elevado implica tasas más altas durante más tiempo, menor liquidez y presión sobre Bitcoin. Un petróleo en descenso abre la puerta a condiciones financieras más flexibles, lo que favorece el apetito por riesgo. Lo que se está viendo en este episodio es una combinación de ambos factores ya que se ve que la caída del crudo impulsa el rebote. y también que la persistencia del conflicto y la fragilidad del alto al fuego mantienen una prima de riesgo que limita la extensión del movimiento.

Fuente: xStation

Regulación y estructura

Mientras el foco se mantiene en Oriente Medio, en Estados Unidos se está gestando un cambio relevante en el marco regulatorio donde la discusión en torno a la Ley CLARITY, que busca definir la estructura del mercado cripto, introduce una variable adicional para los inversores, especialmente en lo que respecta a la clasificación de activos y el tratamiento de stablecoins.

Este punto empieza a ganar importancia porque coincide con una fase del ciclo donde el mercado necesita claridad regulatoria para sostener flujos institucionales. Las decisiones regulatorias pueden afectar directamente la forma en que el capital institucional accede al mercado, así como los modelos de negocio de las principales plataformas. La coincidencia entre un entorno geopolítico volátil y un proceso regulatorio activo crea un escenario donde Bitcoin deja de depender únicamente de factores técnicos o de liquidez, y pasa a estar influenciado por múltiples frentes simultáneamente.

Qué está descontando realmente el mercado

El movimiento hacia los USD 72.000 implica una ruptura definitiva del rango en un retorno a su parte alta dentro de un canal que ha contenido el precio durante todo el conflicto. El mercado ha pasado de descontar un escenario de escalada a uno de pausa, lo que justifica el rebote, aunque no garantiza continuidad.

La evolución del alto al fuego será determinante. Se trata de un acuerdo temporal, con condiciones operativas sobre el Estrecho de Ormuz y con señales de fragilidad desde el inicio. Cualquier deterioro en ese frente podría reactivar la volatilidad tanto en petróleo como en criptomonedas. Al mismo tiempo, el posicionamiento actual es menos extremo que hace unos días, lo que reduce la probabilidad de movimientos impulsados por liquidaciones en el corto plazo. A partir de aquí, el precio dependerá más de flujos reales que de ajustes técnicos.

Bitcoin sigue reaccionando como un activo de riesgo ante cambios en el entorno macro, aunque empieza a mostrar características que lo acercan a una infraestructura alternativa en contextos de fragmentación financiera. La posibilidad de que sea utilizado en pagos vinculados al comercio energético introduce una dimensión distinta, que el mercado todavía no incorpora plenamente en la valoración. No se trata de un cambio inmediato en la demanda, pero sí de una señal sobre hacia dónde podría evolucionar su uso en escenarios de tensión global.

Análisis técnico

BITCOIN (H1)

Fuente: xStation

El precio de BITCOIN en H1 mantiene una estructura alcista en fase de consolidación tras un impulso reciente, con el movimiento extendiéndose desde la zona de 68,000 hacia niveles cercanos a 72,000, donde se ha identificado una resistencia relevante. Luego de este tramo impulsivo, el precio ha comenzado a oscilar en un rango intermedio, manteniéndose por encima de la media móvil, aunque con pérdida de pendiente en el corto plazo. Las bandas de Bollinger reflejan una expansión previa seguida de cierta contracción, lo que sugiere una pausa en la volatilidad tras el movimiento direccional.

En términos de indicadores, el RSI se mantiene en niveles medios tras haber salido de sobrecompra, evidenciando moderación del momentum alcista, mientras que el MACD continúa en terreno positivo pero con histograma decreciente, señalando desaceleración del impulso. La zona de 72,000 se consolida como resistencia clave, mientras que el nivel de 68,000 actúa como soporte relevante dentro de la estructura actual. La dinámica del precio entre estos niveles refleja una fase de equilibrio tras el impulso, con el sesgo técnico aún condicionado por la estructura alcista previa.