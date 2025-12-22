Bitcoin vuelve a coquetear con los US$90.000 en la semana de Navidad

Técnicamente, el precio permanece encajonado en rango , con soporte en US$89.243 y resistencia en US$90.252 , zona clave para definir el próximo movimiento.

Bitcoin vuelve a coquetear con los US$90.000 , manteniendo el relato de rebote, pero sin una confirmación técnica clara de tendencia.

Bitcoin vuelve a coquetear con los US$90.000 en el arranque de la semana de Navidad, con el mercado moviéndose en una franja que sigue siendo incómodamente estrecha para quien busca confirmación de tendencia, pero lo suficientemente alta como para mantener vivo el relato de rebote tras un cuarto trimestre áspero.

Hacia las 12:20 GMT -3, BTC operaba cerca de US$89.774, con un avance cercano al 2,2% en el día, después de marcar un máximo intradiario en torno a US$90.376 y un mínimo próximo a US$87.824. En la práctica, el nivel de “justo por debajo de 90K” se convirtió en el campo de batalla psicológico: si el precio se sostiene ahí, el mercado interpreta resiliencia; si vuelve a ceder, reaparece la sensación de que el rebote es solo técnico.

Flujos frágiles y liquidez estacional: el telón de fondo incómodo

En el frente de flujos, el contexto sigue siendo frágil. Los datos semanales de CoinShares apuntaron a un regreso de las salidas netas en productos de inversión en cripto, rompiendo una racha de semanas más constructiva y mostrando presión tanto en bitcoin como en ether.

Más allá del número puntual, lo que pesa es el mensaje: con incertidumbre regulatoria todavía sobre la mesa —y el mercado atento a cualquier señal de demora en definiciones en Estados Unidos—, los inversionistas institucionales tienden a recortar exposición en momentos de baja liquidez estacional, lo que amplifica los movimientos del spot por inercia, tanto al alza como a la baja.

Adopción avanza, aunque el precio titubee

Al mismo tiempo, el proceso de mainstreaming de las criptomonedas continúa avanzando incluso cuando el precio duda. Reportes de mercado señalan que JPMorgan estaría explorando una oferta de trading cripto para clientes institucionales, mientras que E*Trade (Morgan Stanley) tendría planes para habilitar operaciones cripto en 2026 mediante un socio de infraestructura.

Este tipo de titulares no siempre empuja el precio en el día, pero sí ayuda a anclar la lectura de mediano plazo: más canales de acceso suelen traducirse en mayor profundidad de mercado y una base de demanda potencialmente más amplia. Aun así, en el corto plazo Bitcoin sigue comportándose como un activo macro-sensible, reaccionando a tasas, dólar, liquidez y sentimiento global casi como un proxy de riesgo.

El factor corporativo: Strategy y la lectura ambivalente

A esta mezcla se suma un componente corporativo que el mercado sigue con lupa. Strategy (MSTR), uno de los mayores tenedores corporativos de bitcoin, aprovechó el rebote para reforzar caja vía emisión de acciones y, según la propia lectura del mercado, construir un colchón en dólares para enfrentar costos financieros elevados, mientras mantiene su estrategia de acumulación.

La señal para BTC es ambivalente: por un lado, las compras corporativas pueden dar soporte marginal; por otro, el énfasis en liquidez y costos financieros recuerda que el ciclo reciente dejó cicatrices y que la convicción hoy es más selectiva que en fases previas del rally.

Macro global: tono mixto y bitcoin en modo tironeo

Por último, el tablero macro agrega ruido útil. Hay un tono algo más apetito por riesgo en algunos tramos del mercado global, pero conviviendo con focos de tensión en tasas y divisas, incluida la atención a Japón y su impacto en divisas, lo que mantiene a bitcoin en modo tironeo.

No sorprende, entonces, que el mercado de derivados muestre apuestas tácticas a un rally de fin de año, pero sin una convicción limpia. Mientras BTC no se libere de este rango y no cierre de forma consistente por encima de la resistencia psicológica, la narrativa seguirá siendo la misma: rebote en curso, sí; escape definitivo, todavía en duda.

Análisis técnico BTCUSD (M30): rango bien definido

Desde el análisis técnico en M30, el precio sigue claramente encajonado en un rango de corto plazo. El mercado respeta una zona de soporte inmediata en US$89.243, nivel que coincide con la media móvil de 50 periodos, mientras que la resistencia más cercana se mantiene en US$90.252.

En las últimas velas se repite el patrón visto durante diciembre: intentos de ruptura que se frenan en la directriz bajista y retrocesos que vuelven a apoyarse en la zona de soporte. Hasta que uno de estos extremos ceda con cierre y continuidad, el escenario base sigue siendo de consolidación, con volatilidad intermitente y un mercado que aún busca dirección.

