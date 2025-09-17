Las acciones de Bloom Energy alcanzaron un máximo histórico de 73,29 dólares, lo que representa una subida de más del 200% desde principios de 2025. El principal impulsor de este crecimiento es la alianza estratégica con Oracle, que consiste en proporcionar tecnología de celdas de combustible a centros de datos que respaldan la inteligencia artificial. En respuesta a este desarrollo, los analistas de Morgan Stanley elevaron el precio objetivo de Bloom Energy a 85 dólares, lo que indica un mayor potencial de crecimiento.

Fuente: xStation5

Bloom Energy se dispara gracias a Oracle

La colaboración con Oracle abre nuevas oportunidades para el dinámico crecimiento de Bloom Energy, permitiéndole ofrecer de forma rápida y eficiente soluciones energéticas innovadoras basadas en pilas de combustible a centros de datos clave que impulsan sistemas avanzados de IA. En una era de rápida demanda de potencia informática, las fuentes de energía fiables y respetuosas con el medio ambiente se han convertido en una prioridad para los operadores de infraestructuras de TI. Gracias a esta alianza estratégica, Bloom Energy está bien posicionada para satisfacer estas demandas ofreciendo soluciones energéticas limpias, estables y escalables.

Para fortalecer aún más su posición en el mercado, la compañía ha anunciado ambiciosos planes para duplicar su capacidad de producción a 2 gigavatios para finales de 2026. Para lograrlo, Bloom Energy invertirá 100 millones de dólares en desarrollo tecnológico, expansión de instalaciones de producción y mayor eficiencia operativa. Estas acciones no solo permitirán un procesamiento de pedidos más rápido, sino que también se adaptarán mejor a las crecientes necesidades de los clientes de los sectores tecnológico e industrial. Como resultado, Bloom Energy está bien preparada para aprovechar las oportunidades del mercado y mantener una ventaja competitiva en el sector de las energías renovables, en rápida evolución.

Los analistas también observan una mejora en el rendimiento financiero de Bloom Energy en el segundo trimestre de 2025. La compañía reportó ingresos de 401.2$ millones, un aumento del 19.5% en comparación con el mismo período del año anterior. El margen bruto aumentó del 20.4% al 26.7%, mientras que el margen operativo se incrementó al 7.1%. La compañía logró un flujo de caja libre positivo de 33$ millones, lo que indica una mayor rentabilidad.