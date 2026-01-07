Warner Bros. rechaza oferta de Paramount y apuesta por Netflix

Warner Bros. Discovery Inc. rechazó formalmente una oferta de adquisición modificada de Corporación Paramount Skydance, instando a sus accionistas a mantener el acuerdo vigente con Netflix Inc., y manifestando un profundo escepticismo respecto a la capacidad de Paramount para concretar lo que calificó como la mayor compra apalancada de la historia.

La negativa se produjo después de que el multimillonario Larry Ellison anunciara que garantizaría personalmente 40.400 millones de dólares en financiación de capital para respaldar la oferta hostil de Paramount, que proponía adquirir acciones de Warner Bros. a 30 dólares por acción. Sin embargo, la junta directiva de Warner Bros. comunicó en una carta dirigida a los accionistas que duda seriamente de que Paramount pueda cerrar el acuerdo, destacando que la propuesta conlleva riesgos e incertidumbres significativas frente a la oferta de Netflix de 27,75 dólares por acción, pagaderos en efectivo y acciones, por los estudios de Warner y el servicio de streaming HBO Max.

La financiación, el principal punto de conflicto

La estructura de financiación de Paramount se ha convertido en el eje central de las preocupaciones de Warner Bros. La junta reiteró su inquietud por los más de 50.000 millones de dólares necesarios para financiar la operación. Paramount, cuya capitalización bursátil ronda los 14.000 millones de dólares, intenta ejecutar una adquisición que requeriría 94.650 millones de dólares en deuda y capital, casi siete veces su valor de mercado total, según se detalla en la carta enviada a los accionistas.

Este nivel de apalancamiento fue señalado por Warner como un riesgo excesivo que podría comprometer la estabilidad financiera de la compañía resultante y generar una elevada incertidumbre para los inversionistas.

Restricciones operativas y riesgos previos al cierre

Otro de los argumentos clave expuestos por la junta directiva de Warner Bros. es que la propuesta de Paramount impone restricciones significativas a la operación del negocio antes del cierre del acuerdo. Entre ellas, se incluye un límite para firmar contratos de infraestructura tecnológica superiores a 30 millones de dólares anuales.

Según Warner, estas limitaciones podrían perjudicar gravemente su desempeño operativo durante los 12 a 18 meses previos al cierre, además de otorgar a Paramount la posibilidad de abandonar el acuerdo durante ese período, aumentando la incertidumbre estratégica.

El elevado costo de romper el acuerdo con Netflix

La junta directiva también detalló el alto costo financiero que implicaría rescindir el acuerdo con Netflix para optar por la propuesta de Paramount. Warner Bros. estimó que esta decisión tendría un impacto de 4.700 millones de dólares, que incluye:

2.800 millones de dólares en comisión de rescisión a pagar a Netflix.



1.500 millones de dólares por no completar un intercambio de deuda.



Aproximadamente 350 millones de dólares en gastos adicionales de endeudamiento.



De este modo, Warner Bros. solo conservaría 1.100 millones de dólares de la comisión de ruptura de 5.800 millones de dólares ofrecida por Paramount en caso de que el acuerdo fracasara, una cifra que la junta considera insuficiente frente a los riesgos asumidos.

Netflix avanza en el proceso regulatorio

Mientras Paramount sostiene que su oferta es superior y con mayores probabilidades de obtener aprobación regulatoria, Warner Bros. afirmó que ambas propuestas enfrentan obstáculos regulatorios similares.

Netflix informó que ya presentó su documentación regulatoria y se encuentra en conversaciones activas con autoridades antimonopolio, incluyendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión Europea. En la carta enviada a los accionistas, la junta fue tajante al señalar que la fusión con Netflix maximiza el valor y mitiga los riesgos a la baja, afirmando de manera unánime que es la mejor opción disponible.

El posible fortalecimiento de Netflix también ha generado preocupación en algunos sectores políticos. Legisladores y el presidente Donald Trump han expresado inquietud por la cuota de mercado que alcanzaría Netflix si se convierte en propietario de HBO Max. Asimismo, los sindicatos de Hollywood han manifestado su preocupación por el impacto que estas grandes fusiones podrían tener sobre los trabajadores de la industria.

