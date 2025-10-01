Bloqueo político en EE. UU.

Octubre comienza con un dilema político en Estados Unidos. La mayoría de las agencias federales suspendieron sus operaciones después de que el Senado votara en contra del proyecto de ley de presupuesto de los demócratas, mientras que la propuesta de los republicanos se estancó en el Congreso. Como resultado, el gobierno estadounidense se quedó sin presupuesto y no se vislumbra un consenso, ya que ambos partidos continúan culpándose mutuamente por la parálisis del estado.

El cierre implicará despidos temporales o permanentes de empleados federales, pero para los mercados, el problema clave es el aplazamiento del informe de NFP del viernes, que, según su declaración, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) no publicará durante el cierre. Se espera que la falta de estos datos cruciales del mercado laboral no solo presione los mercados bursátiles, sino que también complique los preparativos de la Fed para su próxima decisión sobre tipos de interés.

A la controversia política de hoy se suman una serie de importantes datos macroeconómicos a ambos lados del Atlántico. En la Eurozona, se publicarán datos preliminares de inflación, que se espera que aumenten del 2% al 2,2%, lo que justifica el fin del ciclo del BCE.

También veremos nuevos datos del PMI manufacturero, el informe manufacturero del ISM de EE. UU. y un avance del NFP mediante el informe de cambio de empleo de ADP. Dado el cierre de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la volatilidad en torno a la publicación de ADP podría aumentar más de lo habitual en caso de sorpresas.

Además de los datos macroeconómicos, los mercados también estarán atentos a los discursos de los banqueros centrales (BCE, Bundesbank, Banco de Canadá, Banco de Inglaterra), el informe de la EIA y la reunión de la OPEP en EE. UU., especialmente importante para la volatilidad del mercado petrolero.