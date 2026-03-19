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09:48 · 19 de marzo de 2026

⌚Boletín Diario de Mercados (19.03.2026)

Conclusiones clave
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Conclusiones clave
  • Resumen del mercado internacional: Principales movimientos y eventos que marcan la jornada en los mercados globales, incluyendo divisas, bolsas y materias primas.
  • Análisis técnico del día para el principal activo: Revisión detallada del comportamiento técnico del instrumento más relevante del día, con niveles clave de soporte y resistencia.
  • Análisis técnico para el commodity del día: Evaluación técnica del commodity destacado, identificando tendencias, patrones y posibles escenarios de corto plazo.
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**XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

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