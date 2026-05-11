Bolsa de Lima, la más rentable de Latam en 2026, bajo presión electoral

El índice bursátil de Perú acumula +20.7% en el año, posicionando al mercado peruano como el más rentable de latinoamerica, con acciones mineras y financieras liderando un avance sostenido por el superciclo de metales. Al mismo tiempo, el sol peruano es la moneda que más se ha depreciado frente al dólar en toda América Latina en lo que va de 2026, con una caída de 2.01% que coloca al USD/PEN en torno a 3.4288. La renta variable refleja el ciclo de commodities y los fundamentos macro, la divisa refleja la prima de riesgo político que la segunda vuelta electoral pone sobre la mesa.

La bolsa peruana y el superciclo minero

Fuente: Bolsa de Valores de Perú.

La Bolsa de Valores de Lima registró un crecimiento de 20.79% en el primer cuatrimestre de 2026, impulsado por el repunte de acciones de empresas como Volcan, Atacocha, Buenaventura y PPX Mining, en un entorno de precios elevados de cobre, oro y plata. Perú es uno de los principales productores mundiales de todos ellos, lo que convierte al mercado bursátil local en uno de los más sensibles al ciclo global de materias primas. La conferencia ProEXPLO 2026 destacó una cartera de 67 proyectos mineros con potencial de atraer hasta 60.000 millones de dólares en inversión, en lo que los analistas del sector describen como una nueva ventana de oportunidad comparable a la del superciclo de 2003-2012.

Las exportaciones no tradicionales crecieron 12.9% en el último año y han promediado 9.5% anual en los últimos cinco años, generando un ingreso sostenido de divisas que, junto a reservas internacionales cercanas a los 100.000 millones de dólares, equivalentes al 28% del PBI, otorgan a la economía peruana una capacidad de amortiguación de shocks inusualmente sólida para un mercado emergente. Esos fundamentos explican por qué los analista proyectan el tipo de cambio cerrando el año en torno a 3.41 soles por dólar y los de Scotiabank en 3.35, sin tendencia de depreciación estructural más allá de la volatilidad electoral.

El sol bajo presión y la prima de riesgo político

La debilidad del sol peruano refleja un fenómeno puntual y bien documentado de la dolarización preventiva, que históricamente acompaña los episodios de incertidumbre política en Perú, especialmente cuando el resultado electoral pone en cuestión el modelo económico. Con el 99% de los votos escrutados de la primera vuelta, Keiko Fujimori lidera con aproximadamente 17.1%, seguida del izquierdista Roberto Sánchez con 12% y del conservador Rafael López Aliaga con 11.8%, quien alega fraude y exige la anulación de resultados de zonas rurales.

Fuente: Koyfin.

Las autoridades electorales confirmarán el segundo candidato el 15 de mayo, la segunda vuelta está programada para el 7 de junio. Una primera encuesta de Ipsos coloca a ambos finalistas en torno al 38% de intención de voto, lo que anticipa un balotaje muy ajustado entre plataformas económicas radicalmente opuestas. Fuerza Popular podría alcanzar cerca de un tercio de los escaños en el nuevo Congreso bicameral que entra en funciones en julio, lo que le otorgaría a Fujimori una minoría de bloqueo para impedir procesos de vacancia presidencial. Sánchez, en cambio, no alcanzaría ese umbral en ninguna de las dos cámaras, lo que lo haría más vulnerable a las destituciones que en los últimos seis años han afectado a cuatro presidentes peruanos.

Para los mercados, el escenario de Fujimori implica mayor continuidad del modelo económico orientado a la inversión privada, mayor certidumbre jurídica para el sector minero y menor riesgo de vacancia. El escenario de Sánchez activa incertidumbre sobre posibles cambios constitucionales, mayor presión fiscal y menor estabilidad del Ejecutivo frente a un Congreso fragmentado. Ese diferencial de percepción de riesgo es lo que el sol ya está incorporando con semanas de anticipación.

Análisis técnico del ETF MSCI PERU

El iShares MSCI Peru ETF (EPU.US), proxy más accesible para inversores internacionales con exposición al mercado peruano, cotiza en 83.52 dólares con la SMA(200) confirmando la tendencia primaria alcista y la SMA(50) actuando como soporte dinámico inmediato. El RSI está en zona neutral sin señales extremas, coherente con un mercado que corrigió desde los máximos de 89-90 dólares de enero-febrero hasta los 75-78 de la consolidación electoral, sin romper la estructura alcista.

Resistencia relevante en 89-90, soporte en 81.64 y en caso de ruptura hacia la SMA(200), nivel que solo se activaría ante un deterioro significativo del escenario político o de los precios de los metales.

Fuente: xStation5.