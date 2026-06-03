Broadcom reporta hoy: IA, guía y backlog definirán el movimiento

Broadcom (AVGO.US) publicará sus resultados del segundo trimestre fiscal después del cierre del mercado este miércoles 3 de junio, a las 16:00 hora GMT -4, en lo que representa uno de los reportes más vigilados del sector semiconductor en el año. La acción baja cerca de -1.2% en la apertura de la jornada de hoy y llega al reporte con un alza acumulada de 37.7% en 2026, luego de sumar más de US$280.000 millones en capitalización en las últimas cuatro sesiones. Esa aceleración convierte el report de hoy en una prueba de validación: el mercado ya descontó mucho, y la barra para sorprender está alta.

Los números esperados

El consenso de analistas estima que Broadcom (AVGO.US) reportará ingresos de US$22.120 millones para el trimestre que cerró el 30 de abril, frente a US$15.000 millones en el mismo período del año anterior, lo que equivale a un crecimiento de 47.5% interanual. Se espera además un BPA de US$2.40, comparado con US$1.58 un año atrás, un avance de 51.9%. La empresa llega al reporte con ocho trimestres consecutivos de superación de estimados de BPA y una tasa de acierto en ingresos del 88% en los últimos períodos.

El trimestre anterior ya había mostrado que la inteligencia artificial se consolidó como el motor del negocio, los ingresos de IA crecieron 106% interanual en el primer trimestre fiscal. Ese es el número de referencia que el mercado buscará superar. Broadcom es el sexto mayor componente del S&P 500 con 3.34% del SPY y el octavo en el QQQ con 3.45%, lo que significa que un movimiento pronunciado en AVGO tendrá efectos directos sobre los índices más amplios. El Índice de Semiconductores de Filadelfia acumula 94% de ganancia en 2026, su mejor ritmo desde 1999.

En términos de valuación, la acción cotiza a 32 veces sus utilidades proyectadas para los próximos doce meses, claramente por encima de su promedio histórico de diez años (18x), del índice sectorial (28x) y de Nvidia (22x). El punto positivo es que el consenso de los 35 analistas que revisaron estimados en los últimos tres meses no registró ni una sola revisión a la baja en BPA ni en ingresos.

Los catalizadores que definirán la reacción

En el último reporte, Broadcom divulgó un backlog de inteligencia artificial de US$73.000 millones y un backlog total cercano a US$162.000 millones. Desde entonces, la empresa cerró tres contratos relevantes en abril: un acuerdo de largo plazo con Google para chips TPU hasta 2031 con garantía de suministro de networking, una extensión con Anthropic que amplía la infraestructura desplegada de aproximadamente 1 gigavatio en 2026 a 3.5 gigavatios a partir de 2027, y una alianza generacional con Meta para chips MTIA hasta 2029 con un compromiso inicial superior a 1 gigavatio. Si la empresa refleja esos contratos en el backlog actualizado, varios analistas creen que el objetivo de US$100.000 millones en ingresos de IA para el año fiscal 2027 podría ser revisado al alza antes de que el mercado lo esperaba.

El otro catalizador es la guía del tercer trimestre fiscal y del año completo, JPMorgan señaló que el silicon de networking de IA de Broadcom alimenta los clusters más grandes de Google, Amazon, Meta, Alibaba, Oracle, ByteDance, Tencent y ahora también los clusters TPU de Anthropic y los ASIC de OpenAI, y estimó que esa línea podría más que duplicarse en el año fiscal 2027. Además, hay también la exposición a Alphabet, que representa cerca del 13% de los ingresos de Broadcom y que esta semana anunció una emisión de acciones de US$80.000 millones. También esta semana trascendió que Broadcom respalda la mayor porción de un financiamiento de US$36.000 millones estructurado por Apollo y Blackstone para proveer chips a Anthropic, con un rendimiento orientativo de 5.75% para la porción senior respaldada por Broadcom.

Escenarios y señales del mercado de opciones

El mercado de opciones descuenta un movimiento de aproximadamente 9% en cualquier dirección para este jueves, con un rango implícito entre US$439 y US$525 al vencimiento del viernes. Ese rango es más amplio que el promedio histórico de movimiento post-earnings de la acción, que ha sido de +/-5.3% en los últimos ocho reportes. El IVR (Implied Volatility Rank) se ubica en 81.2, nivel alto que indica que las opciones están relativamente caras respecto a su historia reciente.

El sesgo del posicionamiento es alcista, la opción call de US$500 acumuló más de 16.000 contratos, y la actividad de calls se concentró también en los strikes US$485, US$510, US$530, US$550 y US$600. Los puts activos en el rango US$450-US$480 sugieren cobertura más que convicción bajista. El precio objetivo promedio de los 59 analistas que cubren AVGO según Bloomberg es US$480.56, prácticamente en línea con el precio de cierre del martes de US$481.57, lo que implica que el consenso no ve upside adicional desde los niveles actuales. Los targets más altos son los de JPMorgan (US$500), UBS (US$490) y Susquehanna (US$490). Una superación con guidance al alza abriría la ruta técnica hacia US$500 y nuevo terreno histórico. Un resultado en línea sin revisión del backlog podría generar consolidación, y una decepción en la guía llevaría el par hacia el límite inferior del rango implícito de opciones en torno a US$440.

Fuente: xStation5.