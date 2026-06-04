Broadcom se estrella en el pre-mrket pese a un trimestre récord

Broadcom presentó unos resultados muy sólidos correspondientes al segundo trimestre del año fiscal 2026, confirmando que sigue siendo uno de los principales beneficiarios del boom en infraestructura de inteligencia artificial. Los ingresos aumentaron un 48% interanual hasta 22.190 millones USD, ligeramente por encima del consenso, mientras que el BPA ajustado se situó en 2,44 USD, frente a los 2,40 USD esperados.

El flujo de caja fue especialmente fuerte: el free cash flow creció un 60% interanual hasta 10.260 millones USD, equivalente al 46% de los ingresos. El principal motor de crecimiento fue el segmento de semiconductores, cuyos ingresos aumentaron un 79% interanual hasta 15.000 millones USD, incluyendo ventas de chips de IA que crecieron un 143% interanual hasta un récord de 10.800 millones USD. El punto más débil fue el segmento de software de infraestructura, que creció un 9% interanual hasta 7.180 millones USD, pero quedó ligeramente por debajo de las expectativas elevadas del mercado.

Broadcom frente a sus competidores

En comparación con otras grandes compañías de semiconductores, Broadcom muestra un desempeño sólido, aunque no lidera las subidas en lo que va de año. Desde enero, las acciones de AVGO han subido alrededor de 38%, cifra que aún no incluye la caída de casi 13% en el after-hours tras los resultados. A modo de referencia, el US100 ha subido alrededor de 20%.

Una valoración exigente

Broadcom cotiza con una prima clara frente a algunos de sus competidores. El PER TTM de AVGO ronda las 91x, muy por encima del de Nvidia o Qualcomm. AMD es la excepción. Este contexto es clave para entender la reacción del mercado: incluso un informe muy fuerte y una guía elevada pueden no ser suficientes si el mercado ya había descontado un escenario extremadamente optimista.

La dirección destaca una demanda récord de chips de IA

El tono del equipo directivo fue claramente optimista, especialmente en el área de IA. El CEO Hock Tan subrayó la fortísima demanda de chips de IA personalizados. Los nuevos pedidos de chips de IA superaron los 30.000 millones USD en el trimestre, muy por encima de las ventas efectivas del periodo.

La dirección también destacó:

un volumen elevado de envíos asegurados hasta 2028 ,

relaciones estratégicas con Google, Anthropic, OpenAI y Meta ,

su participación en la plataforma AI XPV, destinada a financiar y desplegar capacidad computacional a gran escala para laboratorios de IA.

Un punto importante fue la aclaración de que Broadcom no competirá en el segmento de racks completos, sino que se centrará en la parte más especializada y rentable de la cadena de valor: ASICs, XPUs y soluciones de red.

Perspectivas sólidas, pero una valoración sin margen de error

Las perspectivas presentadas siguen siendo muy fuertes, aunque la reacción del mercado mostró que las expectativas ya eran extremadamente altas.

Para el tercer trimestre del FY2026, Broadcom prevé:

Ingresos de ~29.400 millones USD , por encima del consenso previo

Margen operativo ajustado ~67%

~20.500 millones USD en ingresos de semiconductores

~16.000 millones USD en ingresos de semiconductores de IA (+200% interanual)

~8.900 millones USD en ingresos de software de infraestructura

Mantener la previsión anual de 56.000 millones USD en chips de IA para 2026

Confirmar el objetivo de superar los 100.000 millones USD en 2027

A pesar de los resultados muy sólidos, las acciones de Broadcom cayeron casi 13% en el after-hours. La reacción puede interpretarse más como toma de beneficios y expectativas excesivamente altas que como un deterioro de los fundamentales.

El mercado reaccionó negativamente a: