Cacao salta 25% tras recortes en el superávit global

-
Explosivo Rally: El cacao ha subido más de 25% desde el mínimo del 25 de noviembre, superando los $6,000 y probando la media móvil de 75 periodos cerca de $6,350, impulsado por recortes drásticos en las previsiones de superávit global.
-
Cambio Fundamental: Organismos clave como la ICCO (Organización Internacional del Cacao) y Rabobank redujeron de forma significativa sus previsiones de superávit para las temporadas 2024/25 y 2025/26, apuntando a un mercado más ajustado y respaldando el fuerte movimiento alcista.
-
Nuevo Flujo de Capital: A partir de enero, los futuros de cacao de Nueva York serán incluidos en el Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM, por sus siglas en inglés), lo que podría generar hasta $2,000 millones en compras pasivas de fondos, sumándose a inventarios bajos en EE. UU. y menores llegadas a puertos en Costa de Marfil.
-
Explosivo Rally: El cacao ha subido más de 25% desde el mínimo del 25 de noviembre, superando los $6,000 y probando la media móvil de 75 periodos cerca de $6,350, impulsado por recortes drásticos en las previsiones de superávit global.
-
Cambio Fundamental: Organismos clave como la ICCO (Organización Internacional del Cacao) y Rabobank redujeron de forma significativa sus previsiones de superávit para las temporadas 2024/25 y 2025/26, apuntando a un mercado más ajustado y respaldando el fuerte movimiento alcista.
-
Nuevo Flujo de Capital: A partir de enero, los futuros de cacao de Nueva York serán incluidos en el Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM, por sus siglas en inglés), lo que podría generar hasta $2,000 millones en compras pasivas de fondos, sumándose a inventarios bajos en EE. UU. y menores llegadas a puertos en Costa de Marfil.
El cacao extendió su rally de dos semanas, subiendo más de 6% hoy. Desde el 25 de noviembre ya supera el 25% de ganancia. El precio probó niveles de $5,000, superó los $6,000 y actualmente testea la media móvil de 75 periodos cerca de $6,350, alcanzando máximos de cuatro semanas. Además, rompió el rango de la mayor corrección vista desde el inicio de la tendencia bajista de agosto.
Pronósticos Revisados Reviven el Mercado
Las revisiones recientes de organizaciones clave indican un superávit global de cacao mucho menor al anticipado originalmente: La ICCO (Organización Internacional del Cacao) el 28 de noviembre redujo su pronóstico de superávit global de cacao para la temporada 2024/25 a solo 49,000 toneladas desde una estimación previa de 142,000 toneladas. Al mismo tiempo, redujo su estimación de producción a 4.69 millones de toneladas desde 4.84 millones de toneladas. Rabobank también recortó su pronóstico de superávit global para la temporada 2025/26, reduciéndolo a 250,000 toneladas desde su proyección de noviembre de 328,000 toneladas. ING indicó recientemente que el exceso de oferta en la temporada 25/26 se espera en 175,000 toneladas, un nivel significativamente menor que el pronóstico revisado de Rabobank.
Soporte Técnico y Fundamental
Además de las revisiones de pronósticos, los futuros de cacao en Nueva York están ganando fuerza debido a factores específicos del mercado:
- Índice BCOM: Los futuros de cacao (NY cocoa) serán incluidos en el Índice de Materias Primas Bloomberg (BCOM) a partir de enero. Según estimaciones de Citigroup, este evento podría atraer hasta $2 mil millones en compras de fondos pasivos de materias primas que siguen el índice, apoyando sin duda los precios actuales.
- Inventarios en Reducción: Los inventarios de cacao monitoreados por ICE en puertos de EE. UU. cayeron el martes al nivel más bajo en casi nueve meses (1,672,131 sacos).
- Menores Llegadas en Costa de Marfil: La disminución de entregas de cacao a los puertos de Costa de Marfil, el mayor productor mundial de cacao, también actúa como factor de soporte. Datos gubernamentales del lunes mostraron que las llegadas hasta el 7 de diciembre alcanzaron 804,288 TM, lo que representa una caída del 1.8% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, cabe destacar que el ritmo semanal reciente de entregas ha sido significativamente mayor que en años anteriores.
______
👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí
Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico
Rivian Automotive: ¿estrella emergente o burbuja en el mercado EV?
El peso mexicano se fortalece y roza ya las 18 unidades por dólar al cierre del año
Las tecnológicas caen en bolsa
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.