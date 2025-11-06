Caen los futuros del café ante el fuerte envío de Brasil a Europa, que alivia temores sobre la oferta

Los precios del café arábica retroceden hoy, manteniendo una alta volatilidad desde inicios de octubre. El mercado sigue respaldado por una oferta global ajustada, ya que los inventarios de café continúan cayendo, mientras que las precipitaciones en la principal región productora de arábica en Brasil (Minas Gerais) se mantienen por debajo del promedio. Los riesgos adicionales de tifones en las zonas productoras de robusta de Vietnam están generando preocupaciones por posibles interrupciones en la oferta, lo que respalda indirectamente los precios del café arábica.

Las existencias de café arábica certificadas por ICE han caído a su nivel más bajo en 18 meses , situándose en torno a 430,000 sacos (de 60 kg cada uno) , niveles similares a los registrados a fines de 2023.

No obstante, podría haber cierto alivio. Según Reuters, los operadores globales están exportando unas 150,000 bolsas de café arábica brasileño hacia almacenes de ICE en Europa, lo que podría ayudar a recomponer inventarios y aliviar los precios cercanos a máximos históricos. COFFEE (intervalo D1) Fuente: xStation5

