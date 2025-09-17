Caen los metales preciosos antes de la decisión de la Fed 📉

La plata cae un 2,4% antes de la decisión de la Fed, mientras que el oro desciende un 0,6%. Los inversores esperan que la Fed recorte los tipos de interés en al menos 25 puntos básicos en la reunión de hoy, lo cual es el escenario más probable dado el debilitamiento del mercado laboral estadounidense.
Las proyecciones de inflación de la Fed en EE. UU. siguen siendo inciertas, ya que los principales índices de referencia indican una creciente presión sobre los precios en algunos sectores y una inflación rígida en el sector servicios. Podemos asumir que el mayor riesgo para los metales preciosos reside en las proyecciones de inflación restrictivas de la Fed.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Precio de la plata
Fuente : Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.