Caen los metales preciosos antes de la decisión de la Fed 📉

La plata cae un 2,4% antes de la decisión de la Fed, mientras que el oro desciende un 0,6%. Los inversores esperan que la Fed recorte los tipos de interés en al menos 25 puntos básicos en la reunión de hoy, lo cual es el escenario más probable dado el debilitamiento del mercado laboral estadounidense.

Las proyecciones de inflación de la Fed en EE. UU. siguen siendo inciertas, ya que los principales índices de referencia indican una creciente presión sobre los precios en algunos sectores y una inflación rígida en el sector servicios. Podemos asumir que el mayor riesgo para los metales preciosos reside en las proyecciones de inflación restrictivas de la Fed.

Precio de la plata

Fuente : Plataforma de XTB